華埠第一小學，辦亞裔月讀書會。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，曼哈頓華埠 公立第一小學(P.S.1)日前展開首屆「Paint&Chill」親子繪畫活動，並聯合「非常亞裔 基金會」(Very Asian foundation)邀請華裔作家何曉光(Joanna Ho)與泰裔兼印度尼西亞裔插畫家林嘉雯(Amanda Phingbodhipakkiya)展開閱讀會。

活動過程中，何曉光和林嘉雯帶領校內學生一同閱讀了由兩人共同創作的「We Who Produce Pearls」一書。據介紹，何曉光的父親來自中國寧波、母親來自台灣。她表示自己既是一名作家也是一名教師，因此深知教育和書籍的重要性，所以在新冠疫情期間開始創作此書。

何曉光回憶說，當時亞裔仇恨的情緒普遍且相關犯罪居高不下，為此蒙生念頭希望通過書本講述亞裔故事和歷史，填補市場中的空缺。為完成此書，兩人花費一年時間研究和學習亞裔歷史，以確保內容豐富而深入。

當日，共有19個家庭參加活動。第一小學校長譚玉嬋(Amy Hom)說，此活動不僅創造了歡樂和激發創造力的環境，還能令家長和孩子們更好地理解和欣賞亞太裔的多樣文化背景。她表示，活動不僅限於繪畫，還包括故事分享等環節。

非常亞裔基金會行政總監Soogi Hong表示，會方通過向學校和圖書館 捐贈亞裔相關書籍，並提供資金向有需要的圖書館和教育機構，旨在為所有讀者建立和維護更豐富的亞裔文學收藏，提高全國對創建包容性圖書館必要性的認知。