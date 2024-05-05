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金兌錫撥款法拉盛圖書館 助兒童雙語課

記者劉梓祁╱紐約報導
金兌錫撥款法拉盛圖書館，支持幼兒中英課程。(記者劉梓祁╱攝影)
金兌錫撥款法拉盛圖書館，支持幼兒中英課程。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)近日在皇后區宣布，向法拉盛圖書館提供撥款，主要用於資助社區項目，如太極、瑜珈和雙語兒童教育課程等。

日前市長亞當斯(Eric Adams)宣布2025財年預算總額為1116億元，但除增加警方和教育等領域資金外，未恢復此前因移民危機所削減的數百萬元市公共圖書館系統資金，導致多區圖書館館長致信表達不滿。3日金兌錫表示，為皇后區內三間圖書館爭取共1萬5000元資金，其將用於資助多個社區項目，受益分館包括法拉盛圖書館。

法拉盛圖書館館長曾陽接收撥款時表示，在公共圖書館正面臨「預算挑戰」之時，該筆資金可稱為「驚喜收穫」，其將被用於圖書館的建設，並繼續完善和改進許多正在進行的項目。她舉例說，將使用資金購買最新公務員考試書籍，以及大量適合兒童閱讀的畫冊及書目。

此外，該筆資金還將用於支持圖書館與幼兒雙語教育項目「雙語小鳥」(Bilingual Birdies)合作，以推出專注中文和英語的雙語兒童教育課程。據介紹，該課程將在5月每周舉辦，面向五歲及以下兒童，孩童可通過音樂和遊戲中學習中文。曾陽認為，此項目不僅能推廣語言學習，還能激發新一代的想像力。

她還表示，廣受歡迎的太極課程也將因撥款受益，且相關活動向所有人開放，均基於先到先得原則，意在推廣中華傳統和宣揚健康生活習慣。皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis Walcott)也說，本次資金分配是對社區需求的支持，款項都將用於居民最受歡迎項目。

此前，沃爾科特向市府表示，未獲得充足資金將導致多項服務的持續推行受到影響，其中弱勢社區承壓最大。他說，預計其它影響包括延遲重新開放經翻修的分館、邊緣化社區分館無法獲得人員配置、進一步減少圖書館材料及活動和已啟動項目延誤或成本超支等。

圖書館 法拉盛 皇后區

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