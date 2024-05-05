紐約州孕婦 享20小時帶薪病假

自2025年1月1日起，紐約州所有雇主須給待產孕婦都享受額外20小時的帶薪病假，孕婦產檢不必再耗費本身已有的病假福利。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)近日宣布，自2025年1月1日起，紐約州所有雇主須給待產孕婦都享受額外20小時的帶薪病假，孕婦產檢不必再耗費本身已有的病假福利，此舉將讓紐約州成為全美首個為孕婦提供待產假的州。

這一舉措是州府新財年預算 案的一部分，預計將惠及全州超過80%的雇員。霍楚表示，在新規實施前，將確保所有雇主和公眾知曉新規。除此之外，新財年預算還規定，從明年起，如果孕婦已經加入基本計畫(Essential Plan)、合資格健康保險計畫(Qualified Health Plan)，懷孕檢查、相關的自付額將取消。

其他新措施還包括，要求雇主每日向哺乳的母親提供30分鐘的集乳休息時間，另外還將為醫院提供資金，減少剖腹產的數量，此項立即生效；州衛生廳將針對醫師進行監管，評估剖腹產是否為最佳選擇，以杜絕過度使用剖腹產的情況。

州府還通過立法，授權州衛生廳出台命令，允許民眾在不需要醫師建議的情況下使用陪產服務(Doula)，預計將讓依靠醫療補助計畫(Medicaid)的低收入產婦更方便地獲得陪產服務。

霍楚表示，目前全美嬰兒和產婦死亡率有所升高，「我曾向民眾承諾，今年會解決這一問題。現在，紐約州已準備好成為全美首個提供待產假的州，確保準媽媽們的孕期健康。」