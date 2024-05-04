譚恩美觀鳥出書從自然探索人性 攜新作亮相亞洲協會

譚恩美亮相亞洲協會。(記者范航瑜／攝影)

近日，譚恩美攜新書「後院鳥類編年錄」亮相亞洲協會，分享了本書創作過程，並與亞洲協會中美關係中心主任夏偉(Orville Schell)對話。這本繪本由「喜福會」暢銷作者譚恩美撰寫和插圖，講述了關於觀鳥、自然以及日常生活細節的反思。

2016年川普上台後，譚恩美對世界狀況感到不知所措：仇恨言論和假新聞充斥社交媒體，美國比以往任何時候都更加分裂。為了尋求內心的平靜，譚恩美將目光轉向窗外的自然世界，尤其觀察她後院的各種鳥類。

在自家後院，譚恩美注意到了有美國本土鳥類，還有從厄瓜多尔飛來的候鳥。她買來麵包蟲餵食這些鳥類，並用文字和插畫記錄。「我從未想過這能夠成為一本書，」譚恩美說。但她的編輯鼓勵她將這些繪畫和觀察紀錄匯集成冊。「後院鳥類編年錄」除了自然景色，也對於日常問題與時間流逝進行了反思。

通過觀察這些以往從未注意過的事物，譚恩美發現鳥類的大智慧，開始思考鳥類是否也有和人類共通的情感，並且開始注意到鳥類的保護問題。「如果你真的愛鳥類，你也會想要拯救牠們，」她說。譚恩美表示鳥類的生存實屬不易，但也讓人看到希望，她引用狄金森(Emily Dickinson)的詩句說，「希望是一件長羽毛的事。」

譚恩美曾憑「喜福會」蜚聲文壇，這部作品還改編為電影，成為了好萊塢全亞裔 陣容的開山之作。但這本書卻與此前的作品大相逕庭，選擇從自然中發現人性。譚恩美在觀鳥中，回想起了自己充滿傷痛的童年。母親經過情傷和家暴 ，情緒動盪試圖自殺，她從小對母親的一舉一動都很留心，也與今天觀察鳥打下了基礎。父親和哥哥同一年患上了腦瘤，六個月後相繼去世。