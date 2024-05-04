「一個美國士兵」將紐約首演 主創談歌劇力量

從左至右：導演謝耀、指揮家關琦安、編劇黄哲伦、華美協進社項目指導馮郁青。(記者范航瑜／攝影)

以陳宇暉事件改編的歌劇 「一個美國士兵」(An American Soldier)，將於本月亮相曼哈頓 下城的佩雷爾曼表演藝術中心(PAC NYC)。編劇黃哲倫、導演謝耀、指揮關琦安，日前與華美協進社(China Institute)項目主管馮郁青對話，討論了這部劇在亞裔傳統月上演的意義以及歌劇的魅力。

2011年10月3日，美籍華裔 二等兵陳宇暉被發現在阿富汗陸軍基地的警戒塔身亡。「一個美國士兵」根據陳宇暉的成長經歷以及死後軍事法庭的紀錄編寫，聚焦於一位出身曼哈頓華埠的年輕士兵的故事。他夢想為國家出一份力，可是最大的威脅卻來自本應保護彼此的同袍。該劇受華盛頓國家歌劇院委託創作，首演版本為一小時，於2014年以英文演出。本次是該劇的第三次演出，也是在紐約的首演。

「陳宇暉是曼哈頓華埠的兒子，他應當擁有一出歌劇在這裡演出，去為他發聲。陳宇暉並不是第一個華裔受害者，也不是最後一個。」黃哲倫表示。

馮郁青認為，美國在2016年之後一切都開始發生變化。排外情緒日益嚴重，仇亞暴力犯罪四起，「身分政治不僅傷害我們，也傷害了更多人。我們無法坐以待斃。」這部劇不僅關於陳宇暉，也講述亞裔社區和華裔社區的傳統與歷史。

黃哲倫談到，由於歌劇的性質，他在作詞時尤其需要簡練，因而台詞多鏗鏘有力。「我常常在想，我們是否能夠靠藝術改變世界？我認為沒有任何一種藝術能夠像歌劇這樣有影響力，能夠推動現實變革。」據介紹，這部劇還從京劇藝術中汲取靈感，例如讓男歌手以女歌手音域歌唱等等。