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華裔作者張宇洋首部小說 布碌崙簽售

記者胡聲橋／紐約報導
華裔作者張宇洋(右二)為首部小說舉行簽售活動。(記者胡聲橋 / 攝影)
華裔作者張宇洋(右二)為首部小說舉行簽售活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

華裔作者張宇洋(Abraham Chang)的首部小說「888 數字的愛與神聖的負擔」(888 Love and the Divine Burden of Numbers)最近出版。近日，張宇洋在布碌崙(布魯克林)的巴諾(Barns and Nobles)書店發起簽名售書活動，並回答了讀者提出的問題，共有數十名讀者參加了這次活動。

張宇洋的首部小說，講述了一名生活在紐約市的華人青年Young Wang的故事。主人公受叔叔影響，對中華文化中的數字很著迷。當主人公終於遇到了心儀之人，兩人墜入愛河，主人公就開始猜想，這是他的第六段戀情，到底是否吉利，又是否能將他帶入婚姻的殿堂呢？全書以詼諧的筆調，講述了東方的傳統與西方流行文化發生碰撞並相互交融的故事。

在簽名售書儀式上，出生於華人移民家庭的張宇洋，向現場的讀者介紹了如何用手勢表示數字，他尤其介紹了數字「8」，在中華文化中的吉祥含義和重要性，他說，中華文化中表示數字「8」的手勢，在西方文化中代表的是槍(finger pistol)。他的小說就是想把華人對某些數字的癡迷和紐約的都市生活以一個愛情故事為紐帶，以文學的姿態顯現出來。

張宇洋本科學的是英語，他喜歡寫詩，又怕無法以寫詩為生，於是選擇加入出版行業，做起了銷售員的工作。他說自己當銷售員很努力，也取得了亮麗的成績，但有一天他問自己，我為什麼不自己寫一本書呢？在家人和同事的鼓勵下，他終於選擇走上了創作的道路。

他說自己寫這本書並不容易，遇到過曲折，好在問題最後都迎刃而解，他覺得寫這本書最難之處就是有關中華文化的內容。

華人 移民家庭 布碌崙

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