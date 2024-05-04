協助服務華社 ACC招募青年義工

ACC呼籲有興趣的青年，可報名成為義工。圖為ACC日前為青年義工們頒發獎狀。(記者顏潔恩╱攝影)

總部設於布碌崙 (布魯克林)8大道的亞裔 社區中心(Asian Community Center，簡稱ACC)，3日宣布招募大量的華裔青年義工，以協助ACC推動更多活動與項目服務社區；ACC表示，成為義工不僅能拓展社交圈，也能培養團隊領導能力，以行動實踐助人的精神，呼籲符合資格的民眾報名。

ACC義工團隊負責人秦楚涵表示，目前團隊內共有超過50名活躍義工，以高中生為主，也有少數初中生；起初這些義工都是為了滿足課業要求而參與社區服務，但據她觀察，很多義工在服務的期間結識了許多朋友，拓展更大的社交圈，還培養了領導能力、責任感，變得主動積極、善於溝通。

她表示，ACC經常舉辦活動，需要人手幫忙協調，義工的存在必不可少；另外也希望從讀書時期便培養學生們服務社區的意識，讓他們在這個平台裡挖掘自己的潛能，日後出了社會也懂得反饋社區。

目前，亞裔社區中心共有手工繪畫課、象棋競賽班、公開課以及公共演講與辯論班需要義工擔任課程助教，必須是12歲以上，在這些領域中具備一定知識和經驗的人，務必對工作認真有熱誠、對小朋友有耐心，服務時間為周五、周六；另外，該中心也需要15歲以上、掌握中英雙語的人才擔任反霸凌中心聯絡員，工作內容是與尋求幫助的家庭對接，將他們的求助信息準確記錄下來，匯報給ACC並持續跟進。

其他的義工職位包括ACC商業模擬隊人員、前台工作人員、以及社交平台管理人員；ACC可以為義工們提供工時證明信，而服務超過20個小時的義工則會獲頒義工獎，工作超過一年的長期義工也會獲得「美國總統義工服務獎」(The President's Volunteer Service Award)的提名，其他福利 包括免費優先享用ACC的活動與福利，符合條件者能參與ACC免費課程一次。

欲報名者可前往ACC，地址是布碌崙61街746號，時間是每周一至五，早上10時至下午5時，或撥電至(929)305-4355。