摩托車安全駕駛 5╱4免費培訓

市交通局將與市警察局3日宣布，將合作保障摩托車安全。(市交通局提供)

隨著氣溫回暖，愈來愈多的摩托車回到路上，在城市裡穿梭，也帶來了安全隱患。3日，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)與市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)，在曼哈頓下城宣布，將加大執法力度、舉辦新的培訓計畫以及提高公眾意識等，增進摩托車行駛安全。

市交通局與警察局表示，今(4)日上午10時到下午2時，紐約市 摩托車顧問委員會(Motorcycle Advisory Council，MAC)將為摩托車駕駛提供免費培訓，其中包括必要的安全求生技能。地址為蘭德爾島(Randall's Island)的艾康體育場(Icahn Stadium)。

市交通局還提醒，紐約州 汽車監理廳(DMV)要求所有M類摩托車駕照 必須在每年的5月1日前續簽，並強調使用D類駕照駕駛摩托車是非法的。註冊過期後可在一年內在線續簽，但在此期間乘坐或駕駛未註冊車輛都是非法行為。

羅格貴茲表示，疫情結束後，紐約市交通情況有所改善，行人死亡事故創下歷史新低，但摩托車死亡事故仍居高不下，對公共安全造成了嚴重挑戰；「我們通過舉辦培訓課程，結合『零死亡願景』(Vision Zero)的教育和執法實踐，為摩托車駕駛提供必備的安全技能。」

市警總局局長卡班(Edward Caban)說，摩托車駕駛必須明白，他們手中不僅掌控著自己的安全，還有道路上其他駕駛以及行人的安全，應該佩戴適當的安全裝備、保持合法速度和適當距離，避免在其他駕駛的視線盲區內騎行。

據統計，自2020年以來，紐約州及全美的摩托車事故率都有增加。2023年，紐約市摩托車駕駛死亡事故達到創紀錄水平，其中大多數是無證駕駛，今年以來，摩托車駕駛受傷案例也同比上升了33%，迄今為止共報告了728起受傷案例，去年同期為548起。