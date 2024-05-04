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月琴、民謠 台灣最南的樂聲唱響紐約

記者許君達╱紐約報導
來自屏東的藝術團體將富有當地特色的月琴表演帶到紐約。(記者許君達╱攝影)
來自屏東的藝術團體將富有當地特色的月琴表演帶到紐約。(記者許君達╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，駐紐約台北經濟文化辦事處近日在曼哈頓中城舉辦「樂情島嶼」晚會，展示台灣民間傳統文化，並與太平洋友邦進行傳統文化上的交流。

台灣位於亞洲與太平洋文化圈的交接地帶，文化風貌橫跨這兩大文明型態。經文處處長李光章表示，台灣擁有獨特的文化和傳統，但又有共同的身分認同。在紐約這個充滿多元色彩的國際舞台上，台灣一直扮演著活躍而重要的角色。

根據經文處的傳統，在亞太裔傳統月期間會與太平洋島嶼友邦共同舉辦活動。今年，邦交國吐瓦魯駐聯合國代表團團員和家屬表演了該國傳統舞蹈「Melemele」，而台灣方面則由屏東縣長周春米率團，邀請來自台灣最南部恆春半島的藝文團隊到紐約表演。

屏東縣位於台灣最南部，而恆春半島則是在屏東縣的最南端。周春米介紹，屏東縣長期致力於把用月琴彈奏的恆春民謠廣泛推廣，這次來到紐約，也是為了讓這些來自屏東民間的聲音唱給世界聽。她還向李光章和吐瓦魯代表團贈送了屏東傳統樂器月琴。

駐紐約台北文化中心主任張惠君介紹，月琴的流行範圍很小，僅在屏東縣最南部的恆春和滿州兩個鄉鎮，因此月琴音樂和藝人更顯珍貴。

本次來美表演的恆春民謠藝師團，由老中青三代表演者組成，帶來的民謠音樂劇「半島風聲相放伴」，以半念半唱的台語對白輔以中英文字幕的形式，講述了恆春半島在地女性月琴傳人的人生故事，音樂伴奏由月琴和西洋樂器搭配呈現，並在劇中穿插了「思想起」、「四季春」、「牛母伴」等多首台灣經典民謠曲目。

除表演外，經文處還提供了滷肉飯、潤餅、刈包、車輪餅等知名台灣小吃，以更全面的方式，向現場與會者展示台灣的文化特色。

當日到場觀看表演的包括多個友邦及理念相近國家的領事團隊及駐聯合國使團，還有包括林肯中心、大都會歌劇院、亞洲協會、哥倫比亞大學等機構或團體的代表。

聯合國 大都會 邦交

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