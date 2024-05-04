彩燈巡展 四川青年傳遞中華文化

王昱彩燈作品「生命之樹」。(王昱提供)

起源於四川自貢的傳統手藝「彩燈」，近幾年飄到美國各州。本是以中國傳統故事為題的傳統手工藝，在31歲的燈展設計師王昱巧手下，與美國當地文化融合，在藝術上跨域整合，讓美國民眾以「最直觀」的方式感受這項傳統手藝之美。

剛與團隊結束在佛羅里達的Destine自貢燈光展，王昱準備下次燈展來到紐約。他表示，剛結束的幾場燈展成果相當成功，能將家鄉最傳統的傳統手藝帶到世界，是讓他感到最驕傲的事情。

家中從事泥人、糖人的非物質文化遺產工作，王昱自幼就在充滿傳統技藝的環境中成長，父母也經常會帶他到各地參加燈會，久而久之，「做一名手藝人」的想法在他內心漸漸萌芽；王昱表示，父母從不干涉自己的藝術事業，只有碰到難題時，父母會適時提出資源上的幫助及指引，加上自己喜歡到處走、到處看，形成了自己開闊的藝術視野。

大學畢業後，王昱加入自貢當地的燈會公司，從一個非遺手藝人做起，後慢慢融合從小到大一路所學的知識，才進入彩燈製作的行列；王昱說，彩燈是中國國家級的非物質文化遺產，也是一種非常適合表現文化的技藝，許多中國的傳統故事，例如兵馬俑以及三星 堆，都能透過彩燈形式重現。

除了中華文化的傳播，在美國辦展達四年的王昱也慢慢走出了一條跨文化融合的道路。之所以選擇美國，是由於美國對多元文化的兼容並蓄，在藝術創作可發揮最大創意，但這也讓他一開始遇到挑戰，思考要如何帶領團隊將中華傳統文化與美國文化融合。

迎合當地民眾喜好，王昱與團隊設計出「生命之樹」的彩燈，獲得一致好評，甚至有媽媽帶著小孩連續看了六次展；他透露，今年萬聖節 團隊更設計一套新的南瓜燈組。

除了受到當地觀眾歡迎，王昱說，也有華人 跟他說，看完彩燈展好像「回家」一樣。

對於傳統文化的傳承，王昱說，他在業界中代表年輕一代，也希望有更多年輕人加入，「傳統藝術工作者不僅要傳承，更要在原有的藝術形式上創新，如果故步自封，那麼這項藝術持續不了多久。」

未來，王昱也會繼續透過彩燈傳遞中華文化。他希望讓世界上每個地方的人都能認識到彩燈，也希望透過彩燈，給小朋友們的心中種下一個種子；帶領他們了解更多非物質文化遺產，將具有正能量的傳統故事，傳遞給觀展的每位家長與小孩，「 以彩燈作為媒介，開啟大家看世界的一扇窗。」