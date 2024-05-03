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布碌崙4月犯罪降 強暴、重竊提升

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙嚴重犯罪整體呈下降趨勢，但強暴、汽車盜竊有所增加。圖為布碌崙南區日落公園。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙嚴重犯罪整體呈下降趨勢，但強暴、汽車盜竊有所增加。圖為布碌崙南區日落公園。(記者顏潔恩 / 攝影)

根據最新的數據，4月1日至28日間，布碌崙(布魯克林)的嚴重犯罪，包括謀殺、入室盜竊、重罪襲擊、搶劫和重竊罪等均有下降趨勢，布碌崙南區勤務指揮中心轄區下降1.73%、在北區勤務指揮中心則下跌8.23%；布碌崙區當月共發生2285起嚴重案件，相較2023年同期的2408起，有所減少，但強暴、汽車盜竊等犯罪卻有上升趨勢。

其中在布碌崙南區發生的強暴案，與其他犯罪數據呈下降的趨勢形成鮮明對比，在4月份激增了66.7%，一共發生了20起案件，在布碌崙北區也同樣有37.5%的增加；攻擊案方面，布碌崙南區微增5.2%，與此同時北區轄區下降8.2%。

4月份布碌崙北區的兇殺案共發生五起，與去年的數據持平，但截至今年已有23起案件，跟去年同期相比提高了9.5%，而布碌崙南區同時間則下降16.7%；儘管兇殺案發生率穩步下降，但今年初傳出一名37歲男子在3大道酒吧外遭人刺死，至今都還未破案，引發貝瑞吉居民對當地治安的擔憂。

與此同時，在東弗萊布什(East Flatbush)市警67分局轄區內，一周內發生兩起死亡槍擊案，布碌崙北區也先後發生兩起槍擊案件，兩名受害者都未能倖存；通過數據分析，儘管傳出兇殺案，但在布碌崙北區和南區勤務指揮中心內發生的槍擊事件，都大幅下降。

在布碌崙區相當常見的汽車盜竊案，原本警方在今年初似乎逐漸有了控制，但布碌崙南區在4月增加了3.4%，今年截至當前上升了10.4%，共有619輛汽車申報遺失；布碌崙北區的數據與去年同期持平，4月共有126輛汽車被盜；最後，地鐵相關犯罪在北區和南區各降10%和42.3%，儘管4月的交通死亡事件在南區下降了20%，但相較去年同期卻增加了14%。

布碌崙 槍擊 地鐵

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