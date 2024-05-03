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防範選舉詐騙 金兌錫、李羅莎盼選民提高警覺

記者高雲兒／紐約報導
兩位官員表示，雖然選民欺詐比較少見，但確實有發生，希望選民防患於未然。(記者高雲兒／攝影)
兩位官員表示，雖然選民欺詐比較少見，但確實有發生，希望選民防患於未然。(記者高雲兒／攝影)

州眾議員金兌錫聯合李羅莎(Nily Rozic)，2日在法拉盛召開記者會，旨在普及選民欺詐(voter fraud)並向公眾提供預防的建議；兩位官員表示，雖然選民欺詐比較少見，但確實有發生，希望選民防患於未然。

金兌錫和李羅莎在會上，介紹了選民詐欺的類型，包括盜竊郵寄選票(theft of mail-in ballots)、選民抑制行為(acts of voter suppression)以及其他欺詐行為。

金兌錫說，「在我的選區，有一個非常令人不安的趨勢，即外部人員試圖影響我們自由公正的選舉。有人正對我的選民實施欺詐計畫，剝奪人們的投票權。」金兌錫強調，這是一項重罪，「保護我們民主的品格，對我來說至關重要，當這種神聖的信任破裂時，我將繼續提醒大家。」

李羅莎說，選民欺詐並不是什麼新鮮事，整體來說少見，但目前確實在皇后區發生，「我們不能讓任何人破壞我們選舉制度的完整性。在這個選舉周期，我將與金議員一起提高人們的意識，以確保選票的公平和安全使用，我致力保護合格選民以及我們的民主制度。」

兩名議員表示，將持續教育選民，防範潛在的選民欺詐案件。他們鼓勵選民在使用郵寄選票時，要親自交給值得信任的人來處理，並在這一過程中，避免接受任何形式的經濟補償。金兌錫補充，已經有選民在兩周前開始申請郵寄選票，他的辦公室也會在之後每周打電話核實，是否是本人要求申請。

在4月的警民會上，聯邦調查局多位警員也曾前來科普不同的選舉詐欺，他們呼籲如果市民在日常生活中注意到此類犯罪，需要積極報告，確保選舉公正進行。據悉，本年度的初選將在6月進行，提前投票將從6月15日(周六)開始，至6月23日(周日)結束，正式投票將在6月25日(周二)舉行。

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