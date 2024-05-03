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紐約2校被捕示威者 亞當斯：近半非本校生

記者和釗宇 / 紐約報導
示威者還在沒有得到校方授權的情況下制定示威區的行為規則，其中就包括不與警方接觸並洩漏任何信息。(市府提供)
示威者還在沒有得到校方授權的情況下制定示威區的行為規則，其中就包括不與警方接觸並洩漏任何信息。(市府提供)

哥倫比亞大學(Columbia University)和紐約城市學院(The City College of New York)的挺巴勒斯坦示威活動，日前被紐約市警清場後告一段落；市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長卡班(Edward Caban)2日披露更多細節顯示，在被捕的282人中，近半不是本校學生，證明有專業的外部勢力介入。

根據市府2日公布的最新數據，哥大4月30日共有112人被捕，其中大約29%的被捕者不是哥大學生；城市學院共有170人被捕，其中60%的被捕者不是本校生。亞當斯表示，這些數據證實了他此前所說，「有外部勢力介入」。

亞當斯表示，全世界都在關注紐約市，「我們要傳遞的信息很清晰，紐約不是法外之城，我們不會允許年輕人受到那些傳播仇恨、企圖製造混亂者的影響。隨著反以色列示威不斷升級，很清楚有校外人員進入校園，甚至給學生訓練非法示威的手段，以至於升級成暴力行為。」

他說，「現在外部勢力的介入已經非常清晰，近半被捕者都不是本校學生。當然，言論自由與和平示威仍然是我們社會的基礎，但這兩所學校的示威絕不是和平的，示威者阻隔建築物、破壞公物、拆除監控攝像頭，甚至呼籲消滅整個民族，我們不會允許本應和平的集會轉變成暴力示威。」

卡班則表示，有清晰的證據顯示，有專業的外部勢力介入本次集會示威，這些人不是學生，目的是專門激化事態；「我們看到他們的策略不斷變化，學生、教職員工的安全受到威脅，曾經和平的示威者被職業的外部人士利用，年輕人冒的風險最大。」

根據市警總局，自4月30日清場後，市警一直在調查被捕人員的背景，甄別哪些是學生；大部分被捕者不配合調查，不願提供信息，阻礙了調查進程。而且，示威者還在沒有得到校方授權的情況下制定示威區的行為規則，其中就包括不與警方接觸並洩漏任何信息。

被捕者被控的罪行主要包括非法闖入(Tresspassing)、刑事毀壞(Criminal Mischief)、入室盜竊(Burglary)、妨礙公務(Obstructing Governmental Administration)、拒捕(Resisting Arrest)、襲警、非法侵入以及其他不當行為。

市警數據顯示，在哥大、城市學院反以色列示威中被捕的282人中，近半不是本校學生。...
市警數據顯示，在哥大、城市學院反以色列示威中被捕的282人中，近半不是本校學生。(市府提供)

亞當斯 紐約市 哥大

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