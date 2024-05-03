法拉盛淘寶廣場再利用 將辦音樂市集

從本月10日開始至6月28日，商改區於每周五，都會舉辦音樂活動以及供攤販做生意的小市集空間。(記者尤昱程 / 攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)2日宣布，位於羅斯福路(Roosevelt Ave)上的淘寶廣場(Lippman Plaza)將會重新整修，成為展演、市集擺攤的複合式空間；從本月10日開始至6月28日，商改區 於每周五，都會舉辦音樂活動以及供攤販做生意的小市集空間。

商改區執行主任余鈿崧表示，舉辦系列活動除了要支持當地小商家，另外一件非常重要的事情是，法拉盛市中心缺乏一個良好的開放空間，淘寶廣場可能是唯一一個，「法拉盛並不缺乏餐廳、商家，藉由此次機會，我們想為法拉盛再帶來一些藝術文化層面的活動，把我們引以為傲藝術文化散播出去，也呼籲更多不同的藝術組織可以共襄盛舉。」

市議員黃敏儀辦公室傳播總監米勒湘(Shane Miller)表示，這是一個幫助法拉盛小商家的盛會，同時也是將目前僅用為地鐵 和公車之間通勤連接的地方轉變成更具活力和更好的中心的絕佳方式，「在法拉盛很少有這樣的聚集空間，所以能夠重新啟動我們擁有的空間，並把人們聚集在一起非常重要。」

根據法拉盛商改區，只要是具有營業執照的商家，都相當歡迎來申請擺攤，不過為了促進法拉盛商業繁榮，也會優先考慮在地商家的申請；欲申請擺攤的商家，需至活動專屬網址flushingbid.com填寫表單，再將完成後的表單以電郵或者是簡訊的方式發送給主辦方，電郵：[email protected]，簡訊：(347)603-3633。

活動日期為本月10日開始至6月28日的每個星期五舉行，迷你市集與音樂活動將隔周交互舉行，地點在羅斯福大道(Roosevelt Ave)上的淘寶廣場(Lippman Plaza)，歡迎民眾踴躍參加。