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暗訪哥大示威 市教育總監強調校園安全為重

記者范航瑜／紐約報導
班克斯(中)透露，自己在4月30日曾兩次到訪哥大校園。(記者范航瑜／攝影)
班克斯(中)透露，自己在4月30日曾兩次到訪哥大校園。(記者范航瑜／攝影)

教育總監班克斯(David C. Banks)2日在記者會上對哥大校方的行為表達了支持，並透露自己曾在警察逮捕學生當天，兩次到訪哥大校園。班克斯強調，儘管自己理解抗議者的訴求，但學校以及政府都應以校園安全和學生安全為重。

班克斯透露，自己在4月30日曾兩次到訪哥大校園，一次是在下午，一次是在晚上警察進入學校後，並且都低調行事。自己在門口看到的學生抗議都很和平，但校內卻是另一番景象，「我穿著連帽衫戴著棒球帽走在學校裡，草坪上有抗議者對我說『我不屬於這裡』，並稱他們『擁有這片地方』。哥大校園是私有財產，他們怎麼敢說他們擁有這裡？我強烈反對。」

作為市教育總監，班克斯常常到訪全市各所學校，了解學生和家長的聲音。「我深深理解巴勒斯坦人民所經歷的一切。他們的聲音理應被聽到、被尊重。」班克斯說，自己也曾是學生和校長，也經歷過類似的抗議，「但我的職責是保護校園安全。校內很明顯有人是外部人員。」他認為當務之急是恢復學校的正常秩序，因此在自家領地上，哥大求助警察維護校園安全的行為無可厚非。

針對紐約市四起的抗議事件，班克斯還介紹了市教育局的反歧視和反暴力項目資源。他專門提到了市教育局的「尊重所有人」(Respect For All)計畫。該計畫於2007年啟動，旨在積極促進校園的包容性，項目涵蓋了種族、性別、性向、宗教、移民身分等多項議題，並提供了包含指導手冊在內的眾多資源，詳細信息可參考官網：https://bit.ly/3UnO0JN。

去年12月，班克斯曾提出將修改A-412法案。A-412法案規定了學校發生罪案時，學校必須遵守的相關責任。最新一版的A-412法案出台於2006年11月，距今已17年。

哥大 教育局 教育總監

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