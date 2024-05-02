最高6.5% 紐約市穩租公寓 或再加租

紐約市租金指導委員會舉行初步投票，同意了一系列加租計畫。(唐人街住戶協會提供)

紐約市租金 指導委員會近日舉行初步投票 ，同意了一系列加租計畫，多達200萬名租金穩定公寓住戶，或將連續第三年面臨租金上漲。在舉行投票的皇后區長島市，眾多租戶代表憤而離席，走上街頭抗議，並高喊反對租金上漲和反對驅逐的口號。

租金指導委員會由市長任命的九名成員組成，包括兩名業主代表和五名公共代表。在初步投票中，委員會同意一年租約的租金上漲2%至4%，同時還在考慮允許兩年租約租金上漲4%至6.5%。最終漲幅將在6月17日的投票中確認。在投票過程中，租戶代表阿基諾(Genesis Aquino)和索爾特倫(Adán Soltren)放棄投票，最終這一決議以五比二通過。

初步投票所確定的租金調整範圍通常與最終數字一致，但租金指導委員會還將在全市範圍舉辦一系列會議，並在最終投票之前收集公眾意見。

唐人街住客協會許爾珊透露，歷史上僅有兩次租戶代表在租金指導委員會開會期間中途離場的記錄，分別在1989年和1992年。

「租金上漲就是在驅逐我們！」唐人街住客協會領導之一的謝華英表示：「租戶除了面臨嚴重的通貨膨脹外，還要面對租金上漲。但市長和租金指導委員會忽視我們的要求，因為他們只聽從房地產遊說團體的意見。作為低收入和工薪階層，我們必須團結起來對抗市長和房地產行業。」

在市長亞當斯(Eric Adams)的領導下，委員會已兩次投票決定至少將租金提高3%。去年，委員會在考慮了2%至5%的增幅範圍後，最終決定增加3%。相比之下，在前市長白思豪(Bill de Blasio)的任期內，委員會曾三次投票凍結租金，並從未批准超過1.5%的增幅。

但即使如此，亞當斯也在當晚發表聲明稱，委員會目前的增幅「遠遠超出了租戶的承受範圍」。同時他也表示理解房東 承受的成本壓力，並鼓勵房東積極參與市府各項建築保護計畫。「我相信只要我們一起行動，我們能夠讓租金穩定，同時讓租戶都居有定所。」