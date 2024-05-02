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中華公所主席交接 朱超然首務助推華埠經濟

記者劉梓祁／紐約報導
中華公所主席朱超然(右)，與前主席曾偉康(左)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右)，與前主席曾偉康(左)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)

因受美東聯成公所內部法律糾紛而大幅延期的紐約中華公所新任主席選舉，已在上月落下帷幕，並由朱超然高票當選第68屆主席，其任期由5月1日正式開始；當日，朱超然與前任主席曾偉康完成交接，在中華公所二樓辦公室開始執行工作，並表示首要任務將為團結社區和幫助推動華埠經濟。

現年71歲的朱超然表示，他深感肩上的責任重大，未來會盡己所能服務僑社和發展會務。華埠經歷了新冠疫情等前所未有的挑戰後，社區活力也需要繼續恢復與重振。當日下午2時，他與曾偉康在主席辦公室完成職務交接。

完成卸任的曾偉康笑言，已感到「肩上的重擔減輕了許多」，並相信其前輩朱超然為一位「非常有才幹、經驗豐富的社區領袖」。總結過去兩年工作，作為中華公所半世紀以來最年輕主席的他說，擔任此職務雖然不是容易之事，但為一次很好的學習經歷，令自己在政治和社區處事等方面都成熟許多。

曾偉康回憶說，任內所經歷的反仇亞活動和抗議堵車費計畫給自己留下了深刻的印象，但後者仍需繼續反對。雖然換屆選舉出現波折，但他表示是「社區的支持讓自己撐了過去」。交接過程中，曾偉康向朱超然解釋了部分仍在進行的工作，以及未來的重點項目，如華埠修建歡迎牌樓等。

朱超然表示，上任後的首要工作為維護社區團結和推動華埠經濟。他還說，成為主席也實現了多年來「為華人服務」的願望，因自己在1969年初次落地美國後便受到陌生華人提供的翻譯服務，因此立志為海外僑胞服務，幫助有困難的新老移民。

針對華埠治安和民生，朱超然希望州、市府給予警方充足預算，以改變不如以往的治安狀況，並呼籲大都會運輸署(MTA)聽取反對意見，調整或撤回堵車費計畫。

根據中華公所，由全體職員參與的就職典禮，將於本月16日下午3時，在所址內的中山紀念堂舉行，且僑宴會在當晚舉辦。屆時，駐紐約台北經濟文化辦事處和各僑團代表均會出席。據了解，新公所職員中，中文秘書為蔡韋儀，英文秘書為梅英達。

中華公所主席朱超然(右二)，與前主席曾偉康(左二)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右二)，與前主席曾偉康(左二)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右)，與前主席曾偉康(左)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右)，與前主席曾偉康(左)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右二)，與前主席曾偉康(左二)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所主席朱超然(右二)，與前主席曾偉康(左二)完成交接。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 堵車費 華人

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