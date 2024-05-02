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市長移民辦公室 展示新版工人權利法案

記者范航瑜／紐約報導
5月1日，市長移民事務辦公室為慶祝國際勞動節召開圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)
5月1日，市長移民事務辦公室為慶祝國際勞動節召開圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)

市長移民事務辦公室為慶祝國際勞動節，在5月1日召開「少數族裔媒體圓桌會議」，並重點展示了3月推出的新版「工人權利法案」(Workers' Bill of Rights)及海報。新法案以12種少數族裔語言呈現，包括了紐約市有關工作者和求職者的市、州和聯邦法律。勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)和移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)出席了會議。

馬玉伽表示，本次新版法案更加全面，幾乎涵蓋了所有政府部門機構對工人權益的保護法案。「紐約市帶薪病假法案已經發布了十年，但我們發現還有不少新移民不了解這一法案，不清楚自己的權益，」馬玉伽說，並表示新版法案將改變這一現象。

「工人權利法案」包括帶薪病假、最低工資以及其他的州和聯邦機構法案等，還包括有關可以聯絡誰獲取更多權益資訊，以及如何提出投訴的指導。

本次新版法案，將以中文在內的12種少數族裔語言呈現，還將使用平實簡單的語言，以便任何教育程度的移民都可以理解。其所涉及的法律不僅涵蓋公民權益，也對沒有身分的工作者提供法律參考。

卡斯特羅表示，有不少移民自己也是老闆，因此專門製作了新海報，員工可直接掃碼了解。市府要求，在今年7月1日前，所有雇主都必須打印並張貼該海報。

「我自己來自波多黎各。我來到美國，同樣也學習了很多其他移民剛來到這裡所學的東西。對我來說，最重要的就是能夠獲取開放透明的信息。我們辦公室將專注於這一點努力，」馬玉伽說。

如果在工作場合遇到任何違反自身權益的事件發生，馬玉伽鼓勵立即向市勞工保護局或人權局投訴，並承諾將嚴格保密，不會透露任何有關投訴的身分信息。新版法案，目前可在線上免費獲取，網址為https://on.nyc.gov/49W7Z8k。

5月1日，市長移民事務辦公室為慶祝國際勞動節召開圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)
5月1日，市長移民事務辦公室為慶祝國際勞動節召開圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)
卡斯特羅表示，有不少移民自己也是老闆，因此專門製作了新海報。老闆可以打印出來供員...
卡斯特羅表示，有不少移民自己也是老闆，因此專門製作了新海報。老闆可以打印出來供員工掃碼了解。(記者范航瑜／攝影)

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