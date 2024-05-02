我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

傳遞和平 媽祖誕辰遊行法拉盛登場

記者尤昱程／紐約報導
遊行隊伍行經羅斯福路與緬街交界口時，引來許多路過民眾拍照。(記者尤昱程／攝影)
遊行隊伍行經羅斯福路與緬街交界口時，引來許多路過民眾拍照。(記者尤昱程／攝影)

由美國媽祖基金會舉辦的第二屆「世界和平文化節」遊行活動，5月1日在法拉盛展開，遊行隊伍高喊「世界和平！紐約和平！」口號，並在當地鬧市敲鑼打鼓，望媽祖行善大愛、助人為樂的精神，能為法拉盛的社區帶來和平。

美國媽祖基金會主席黃明萍表示，這是自疫情後的第二屆世界和平文化節活動，在此之前，美國媽祖基金會已有連續九年的遊行歷史。農曆3月23日是媽祖誕辰1064周年，媽祖文化傳承的「立德、行善、大愛」理念，已超越地域和國界的限制，成為全球共同追求的普世價值和道德準則。

當日的遊行隊伍除了媽祖神轎，還包含舞龍舞獅隊，他們在上午11時，從41大道(41st Ave)的美國媽祖廟出發，往西走至大學點大道(College Point Ave)，再右轉進入羅斯福路(Roosevelt Ave)，經過緬街(Main St)路口時，圍觀群眾紛紛舉起手機拍照。

在街邊拍照的李先生(Allen Lee)說，自己對媽祖的了解不算太多，但是對遊行隊伍中的舞龍和舞獅特別感興趣。跟隨遊行隊伍行走的江先生表示，自己本身是媽祖信徒，去年也參加過這項活動，走完全程大概會花兩個小時；「每個人都必須有個信仰，這樣心裡才會踏實、平安」，他表示，無論自己開心不開心，都必須排開工作前來。

中國駐紐約總領事館領事邢玉臨、前紐約州眾議員孟廣瑞(Jimmy Meng)等參與了此次活動；黃明萍表示，今年參加遊行的人數約為300餘人，希望活動接下來能愈辦愈盛大，也期盼更多人能感受到媽祖的精神。

法拉盛 大學點 眾議員

上一則

文學明星奧斯特病逝 曾自豪參與1968年學運 成名作「紐約三部曲」

下一則

華人護理員「五一示威」 反24小時工作制

延伸閱讀

模式作案 法拉盛入室盜竊連兩起

模式作案 法拉盛入室盜竊連兩起
美味文化饗宴 亞洲情懷美食節周末登場

美味文化饗宴 亞洲情懷美食節周末登場
山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速

山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速
皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾

皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

2024-04-25 17:43

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行