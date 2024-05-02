傳遞和平 媽祖誕辰遊行法拉盛登場

遊行隊伍行經羅斯福路與緬街交界口時，引來許多路過民眾拍照。(記者尤昱程／攝影)

由美國媽祖基金會舉辦的第二屆「世界和平文化節」遊行活動，5月1日在法拉盛 展開，遊行隊伍高喊「世界和平！紐約和平！」口號，並在當地鬧市敲鑼打鼓，望媽祖行善大愛、助人為樂的精神，能為法拉盛的社區帶來和平。

美國媽祖基金會主席黃明萍表示，這是自疫情後的第二屆世界和平文化節活動，在此之前，美國媽祖基金會已有連續九年的遊行歷史。農曆3月23日是媽祖誕辰1064周年，媽祖文化傳承的「立德、行善、大愛」理念，已超越地域和國界的限制，成為全球共同追求的普世價值和道德準則。

當日的遊行隊伍除了媽祖神轎，還包含舞龍舞獅隊，他們在上午11時，從41大道(41st Ave)的美國媽祖廟出發，往西走至大學點 大道(College Point Ave)，再右轉進入羅斯福路(Roosevelt Ave)，經過緬街(Main St)路口時，圍觀群眾紛紛舉起手機拍照。

在街邊拍照的李先生(Allen Lee)說，自己對媽祖的了解不算太多，但是對遊行隊伍中的舞龍和舞獅特別感興趣。跟隨遊行隊伍行走的江先生表示，自己本身是媽祖信徒，去年也參加過這項活動，走完全程大概會花兩個小時；「每個人都必須有個信仰，這樣心裡才會踏實、平安」，他表示，無論自己開心不開心，都必須排開工作前來。

中國駐紐約總領事館領事邢玉臨、前紐約州眾議員 孟廣瑞(Jimmy Meng)等參與了此次活動；黃明萍表示，今年參加遊行的人數約為300餘人，希望活動接下來能愈辦愈盛大，也期盼更多人能感受到媽祖的精神。