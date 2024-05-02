歡慶亞裔月 公圖推好書、辦讀書會

華裔學者高雲翔將在17日討論她正在撰寫的演員楊秀的傳記。(取自紐約公共圖書館)

為了迎接亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)的到來，紐約公共圖書館 (New York Public Library)將在5月邀請三名亞裔 作家舉辦讀書會，與讀者分享他們的文學作品；此外，圖書館也列出了適合不同年齡層閱讀的亞太裔閱讀清單，希望大眾能通過讀物加深對亞太裔文化的了解。

第一場講座在2日(周四)舉辦，將由「選擇」(Choices)的作者穆克吉(Neel Mukherjee)與現場觀眾交流，探討該書中對當代生活的紛亂倫理的描寫，以及這些對經濟、種族、和文化挪用作出的選擇，對亞裔社會造成的影響。

第二場講座在17日(周五)舉行，將邀請華裔學者高雲翔 分享她正在撰寫、關於美籍華裔演員楊秀(Soo Yong)的傳記作品，楊秀生平飾演了許多好萊塢製作的重要小角色，並在職涯中與多個電影傳奇人物共同出現在大螢幕上；而高雲翔在書中將對楊秀的生活進行探索，重新構想多元語言和跨文化對亞裔美國人歷史帶來影響的可能性。

第三場講座在28日(周二)舉行，由屢獲獎項殊榮的作家柯麗莎(Lisa Ko)在現場討論她的新小說「記憶碎片」(Memory Piece)，該小說講述了三位終身好友，嘗試在一個與他們預期截然不同的世界中過上充實的生活，是個大膽而富有創意的故事。

除了三場文學沙龍活動外，紐約公共圖書館還分別為成年人、青少年以及小孩列出了各50本書的閱讀清單，重點在介紹亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區中各種不同的經歷，以此讓讀者更了解他們的文化歷史。

上述活動皆為免費報名參加，前兩場活動將於蘇世民大樓(Stephen A. Schwarzman Building)舉行，第三場地點則在尼亞可斯基金會圖書館(Starvros Niarchos Foundation Library)，更多活動資訊可至紐約公共圖書館的官網查詢，連結網址為https://www.nypl.org/spotlight/aanhpi-heritage-month。