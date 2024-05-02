我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

歡慶亞裔月 公圖推好書、辦讀書會

記者尤昱程／紐約報導
華裔學者高雲翔將在17日討論她正在撰寫的演員楊秀的傳記。(取自紐約公共圖書館)
華裔學者高雲翔將在17日討論她正在撰寫的演員楊秀的傳記。(取自紐約公共圖書館)

為了迎接亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)的到來，紐約公共圖書館(New York Public Library)將在5月邀請三名亞裔作家舉辦讀書會，與讀者分享他們的文學作品；此外，圖書館也列出了適合不同年齡層閱讀的亞太裔閱讀清單，希望大眾能通過讀物加深對亞太裔文化的了解。

第一場講座在2日(周四)舉辦，將由「選擇」(Choices)的作者穆克吉(Neel Mukherjee)與現場觀眾交流，探討該書中對當代生活的紛亂倫理的描寫，以及這些對經濟、種族、和文化挪用作出的選擇，對亞裔社會造成的影響。

第二場講座在17日(周五)舉行，將邀請華裔學者高雲翔分享她正在撰寫、關於美籍華裔演員楊秀(Soo Yong)的傳記作品，楊秀生平飾演了許多好萊塢製作的重要小角色，並在職涯中與多個電影傳奇人物共同出現在大螢幕上；而高雲翔在書中將對楊秀的生活進行探索，重新構想多元語言和跨文化對亞裔美國人歷史帶來影響的可能性。

第三場講座在28日(周二)舉行，由屢獲獎項殊榮的作家柯麗莎(Lisa Ko)在現場討論她的新小說「記憶碎片」(Memory Piece)，該小說講述了三位終身好友，嘗試在一個與他們預期截然不同的世界中過上充實的生活，是個大膽而富有創意的故事。

除了三場文學沙龍活動外，紐約公共圖書館還分別為成年人、青少年以及小孩列出了各50本書的閱讀清單，重點在介紹亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區中各種不同的經歷，以此讓讀者更了解他們的文化歷史。

上述活動皆為免費報名參加，前兩場活動將於蘇世民大樓(Stephen A. Schwarzman Building)舉行，第三場地點則在尼亞可斯基金會圖書館(Starvros Niarchos Foundation Library)，更多活動資訊可至紐約公共圖書館的官網查詢，連結網址為https://www.nypl.org/spotlight/aanhpi-heritage-month。

圖書館 亞裔 高雲翔

上一則

亞裔男法拉盛盜竊郵件 警追緝

下一則

日落公園墨西哥餐廳突發槍案 警緝1男

延伸閱讀

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入
亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔

亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔
紐約人壽Anaheim辦公室 舉行開幕儀式

紐約人壽Anaheim辦公室 舉行開幕儀式
四季酒業舉辦飛天茅台品鑒會百年東方佳釀香飄紐約

四季酒業舉辦飛天茅台品鑒會百年東方佳釀香飄紐約

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

2024-04-25 17:43

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥