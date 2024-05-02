不斷茁壯…紐約嶺南曲藝社布碌崙掛牌

紐約嶺南曲藝社布碌崙班森賀掛牌。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約嶺南曲藝社作為初創於2015年的一個粵劇戲迷組織，在新冠疫情爆發期間曾對該組織帶來沉重的打擊，如今漸漸恢復元氣，並在粉絲的支持下開始壯大起來；目前的嶺南曲藝社共有50多名成員，也有了固定的排練場地，日前特邀多名嘉賓，參與在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行的掛牌慶祝儀式。

紐約嶺南曲藝社董事長趙榮德自己就是資深票友，他表示，嶺南曲藝社從一個默默無聞的非營利機構發展到一個擁有自己的樂隊和固定排練場所的曲藝社，且期間會員還在不停增加，真是一件很不容易的事情；他說，疫情期間，該曲藝社在華埠 的中華公所有了第一次的演出，並得到時任主席于金山的大力支持，他為此深表感謝，而目前該曲藝社已經預定了今年夏秋季推出兩場演出。

紐約嶺南曲藝社社長、同時也是端中愛心獎學基金會榮譽董事長的梁仲禮，本人也是戲迷，他表示傳統的粵劇在講廣東話的人群中仍保持著旺盛的生命力，這也是嶺南曲藝社不斷發展壯大的根本原因；該曲藝社以布碌崙為基地，活動遍及紐約市的華人 聚居區，其中包括華埠和法拉盛。

他指出，曲藝社的演員不僅有當地熱情的票友，還有一些出自廣東的專業演出團體，他們的水平很高，對於提高曲藝社的演出水平很有助益，目前每周都有固定的排練時間，大家對於能聚在一起唱戲感到很開心；梁仲禮還說，最令他感到欣慰的是，曲藝社現在終於有了一個屬於自己的「家」，他希望大家可以共同珍惜這個大家庭。

端芬同鄉會長梅增新說，雖然他不是票友，但他非常高興看到粵劇能將眾多講廣東話的華人凝聚到一起，自娛自樂，也成為一個消遣和社交的好地方；他希望南嶺曲藝社能不斷發展壯大，為居民帶來高質量的藝術享受。

第17選區州參議員共和黨參選人陳學理、美國華人僑胞總會創會主席趙鏡源、美國沖蔞同鄉總會會長麥德森、美國廣東僑胞聯合總會劉志斌等華社人士出席了這次掛牌慶祝儀式。