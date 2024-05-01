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應對極端高溫 FEMA傳授防暑技巧

記者范航瑜／紐約報導
聯邦緊急事務管理署與慈濟基金會，日前在曼哈頓聯合舉辦了一場針對華裔社區的培訓活動，主題為「氣候變遷對公共健康的影響」。(亞美醫師協會提供)
聯邦緊急事務管理署與慈濟基金會，日前在曼哈頓聯合舉辦了一場針對華裔社區的培訓活動，主題為「氣候變遷對公共健康的影響」。(亞美醫師協會提供)

紐約市入春以來氣溫變化無常，降雨頻發。面對氣候變遷帶來的極端天氣和災害損失，聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency, FEMA)與慈濟基金會，日前在曼哈頓聯合舉辦了一場針對華裔社區的培訓活動，主題為「氣候變遷對公共健康的影響」，提升公眾對全球氣候變遷的意識，以及強化應對各類極端天氣的能力。

聯邦緊急事務管理署專員在活動上表示，隨著全球氣溫的持續上升和極端天氣事件的頻繁發生，氣候變遷已成為影響公共衛生的重大挑戰。 本次培訓重點介紹了七個方面的內容，包括高溫相關疾病、蟲媒傳染病、空氣汙染相關疾病、水媒傳染病、食源性疾病、心理健康影響以及極端天氣事件導致的傷亡。

紐約市氣溫今年4月29日首次突破80度。隨著炎炎夏日臨近，FEMA專員特別提醒民眾，警惕熱痙攣和中暑等症狀，並強調在緊急情況下應及時就醫。在培訓現場，專員向參與者傳授了應對極端高溫的實用技巧，例如保持充足水分、穿著淺色衣物、避免在中午高溫時外出等。此外，現場還為參與者提供了CPR心肺復甦術救援訓練。

慈濟基金會的志工表示：「氣候變遷的影響十分廣泛，我們希望透過這樣的講座，啟發人們認識到氣候變遷及其對我們的影響，並從日常小事做起，例如減少使用塑膠產品、重複使用環保袋等，這些都是對抗氣候變遷的微小卻有效的行動。」

亞美醫師協會(CAIPA)營運長沈卉指出，華人醫療界對由全球氣候變遷引發的公共健康問題給予了高度重視，他們積極參與地球日活動，推動共享租車使用，並提供員工環保材料製作的制服。

亞美醫師協會公共關係副總裁黃雪莉表示，將與聯邦緊急事務管理署合作，在華人社區進一步推廣中文的緊急救援訓練活動，以提高應對能力和自救意識。

氣候變遷 高溫 紐約市

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