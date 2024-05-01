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莊文怡+亞裔社區 組織華童參觀市政廳

記者胡聲橋／紐約報導
莊文怡與亞裔社區中心組織華裔兒童參觀市政廳。(莊文怡辦公室提供)
莊文怡與亞裔社區中心組織華裔兒童參觀市政廳。(莊文怡辦公室提供)

市議員莊文怡攜手亞裔社區中心(ACC)，日前共同組織南布碌崙(布魯克林)華裔兒童及其家長，參觀訪問了紐約市政廳。家長孩子紛紛表示，這次活動很受教育，也很有啟發。

亞裔社區中心的秦小姐是這次活動的領隊，她說該中心從4月中旬起就開始組織這次活動，活動當天共有20名孩子和12位家長前往市政廳，這些孩子有的不到十歲，有的十幾歲，他們和家長一起，先在市政廳門口集合，然後在兩名講解員的帶領下進入市政廳。

馮先生帶著兩個女兒，一個十歲，一個八歲，一起了參加這次活動。馮先生說，解說員首先在門口介紹了紐約市的簡史和市政廳這座建築本身的沿革。進入市政廳後，孩子都驚訝於樓內壯觀的樓梯和天花板。孩子們接著到二樓參觀了掛在走廊的照片和議員辦公室，講解員介紹了其中一些歷史上著名的紐約市官員和議員。

馮先生說，他自己以前沒有來過市政廳，所以他和孩子們都感到很新鮮，也很興奮。孩子和家長接著來到了市議員開會的大廳，馮先生說，他看到了桌子上寫著「Susan Zhaung」的名牌，這意味著布碌崙的華人代表進入了市議會，他為此感到很自豪。

莊文怡歡迎大家的到來。她說，每一個紐約人，尤其是年輕人都應該參與市民活動和社區活動，這一點至關重要。孩子們必須從小接受關於公民權利的教育，為自己和自己的將來站出來發聲，她希望華社有更多人能加入她的行列，也希望華裔社區增添更多政治之星。

在解說員的引導下，一些孩子還坐上了主席台，和台下的家長互動，題目是「教育如何讓孩子過得更開心」，孩子的建議是學校應該給孩子留出更多的課餘時間，但家長認為，課餘時間長一些可以，但這意味著學生放學的時間會拖後，對此學生又有異議。雙方的討論很有趣味。

紐約市 亞裔 布碌崙

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