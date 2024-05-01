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民選官員：堵車費折扣應拓展至市外

記者劉梓祁／紐約報導
民選官員呼籲，堵車費折扣拓展至市外。(本報檔案照)
民選官員呼籲，堵車費折扣拓展至市外。(本報檔案照)

經過多年討論及爭議，大都會運輸署(MTA)董事會已投票通過全國首個堵車費(Congestion Pricing)計畫，將從6月底起對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用；然而，除法律訴訟外，有反對者指現行收費和豁免方案設計不合理，並有民選官員建議，折扣計畫應拓展至紐約北線鐵路(Metro North)和長島鐵路(LIRR)。

代表紐約上州的民主黨國會議員瑞安(Pat Ryan)和共和黨國會議員勞勒(Mike Lawler)，在4月30日致信MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)，對現行豁免方案表達不滿，並要求將折扣計畫拓展至紐約市五大區之外。

兩人在信中寫到，MTA僅「將紐約市放在首位」，從而忽略了同樣受堵車費影響的外部社區。信件強調，MTA的職責「不僅是服務市內五個行政區」。儘管如此，MTA已在日前表示，堵車費計畫將從6月30日開始實施，多數車輛進入收費區內，須支付15元費用。

雖然MTA已計畫推出北線鐵路和長島鐵路的折扣月票，但其僅適用於市內行程，因此仍有反對聲音指當局所做措施不足。瑞安表示，MTA「強行通過了一個不公平、不明智且不可接受的」堵車費計畫，且過程中不顧來自消防員、警察和教師等工會成員反對。他說，若無法擴展折扣計畫，將導致市民「雪上加霜」。

勞勒也說，MTA現行方案僅惠及市內五區，對市外居民而言可謂「侮辱」，部分通勤者還將繼續承受服務不佳和車次有限所帶來的影響。他還表示，MTA通過有缺陷的方案，再次表明「斂財」為最終目的。

然而，堵車費的支持者則認為，計畫能夠減少曼哈頓的交通堵塞，並降低汙染和為MTA收集資金。面對質疑，利博表示，徵收費用決定基於4000頁環境分析報告和數百次聽證會，將為居民塑造更安全的街道和更好的交通。

目前，至少有五起針對堵車費的訴訟，原告為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起的反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表的下城居民。

MTA 堵車費 長島鐵路

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