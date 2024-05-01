美味文化饗宴 亞洲情懷美食節周末登場

亞洲情懷美食節現場可欣賞亞洲各國特色歌舞表演。（主辦方提供）

由「美國亞裔 活動中心」悉心籌備的「亞洲情懷美食節」將在5月精彩登場，這場盛會將匯聚中國、馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、斯里蘭卡、印度、菲律賓、台灣、韓國等眾多亞裔社區，以攜手慶祝「2024美國亞太裔傳統月」。亞洲傳統美食、藝術、服飾將在此交相輝映，定將為您帶來味覺上及視覺上前所未有的饗宴。

逾40個攤位將展示不同國家的傳統美食和商品，無論您是喜歡預先包裝好的美食還是喜歡現場示範烹飪的饕客，這裡都能滿足您的味蕾。此外，您還能欣賞到一系列色彩繽紛的民俗傳統歌舞表演，並參與特價商品的採購。

「亞洲情懷美食節」的重頭戲當屬幸運大抽獎，頭獎包括長榮航空公司送出的紐約／亞洲來回機票，二獎是由GTT全北美最大機票批發商贈送的美國國內來回機票，三獎則是由天馬旅遊贈送的成都九寨溝和鉑金江南絕代風華遊，而四獎則是一份豪華酒店住宿包早餐。總之，參與「亞洲情懷美食節」將有機會獲得多重福利。

而作為本次活動的合辦機構之一，「馬來西亞旅美聯誼會」將在5月4日中午，為大家帶來難得一見的「馬來西亞吉祥老虎舞台秀」，並慷慨地向社區民眾免費派發馬來西亞地道美食糕點，為大家帶來一場美味的文化盛宴。

「亞洲情懷美食節」還有更多驚喜等著您，除了美食、表演和抽獎，世界日報 也將於活動期間現場設攤並推廣旗下的WeChat微信 公眾號。只需在活動兩天期間來到世界日報攤位，按照工作人員指示完成小任務，掃描二維碼並成功關注指定的公眾號，您就能免費領取世界日報小禮包。數量有限，先到先得，絕對不能錯過這個機會！

「亞洲情懷美食節」將於5月4日(周六)和5月5日(周日)，在法拉盛天廣商場(TANGRAM)隆重舉行，地址：133-33 39大道(敦城酒樓對面)。時間：上午11時至下午4時，免費入場，歡迎各界人士踴躍參與，共同見證亞裔文化的魅力，感受社區的溫暖！如有任何查詢，請聯絡(917)903-2831，主辦機構為美國亞裔活動中心。