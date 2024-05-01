山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速
紐約州參議員劉醇逸30日攜廖怡君(Allison Liao)車禍受害家屬等路權團體於法拉盛宣布，紐約州政府2025財年預算中正式通過「山米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市權利自行決定，將特殊的交通緩和區域，從速限每小時25哩降至每小時20哩，以及每小時15哩降至每小時10哩。
劉醇逸說，廖怡君年僅三歲就被一位駕駛因分心而撞死，發生在她身上的悲劇是從來都沒有想過的，事件發生過後的十年來，她的家屬從沒有放棄為路權爭取努力。他感謝家屬為推動「山米法案」所作的貢獻，得以令該法案在上周由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署通過，期待紐約市可以盡快做出改變。
廖怡君於2013年10月6日下午5時30分車禍身亡，當時，她和她的祖母正在法拉盛緬街(Main St)夾櫻桃大道(Cherry Avenue)十字路口的斑馬線上行走，肇事司機賽德哈(Abu-Zayedeha)卻在左轉時因分心撞到了廖怡君的祖母並輾過了廖怡君。
廖怡君的父親廖熙珮(Hsi-Pei Liao)說，一個年輕的生命就這樣被奪走，希望這個法案能確保孩子們在上學路上的安全；講到情緒激動處時，廖熙珮不禁哽咽中斷了發言，「讓我們一起繼續創造這個改變。」
該法案的另一位主要發起人、紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)也到現場支持。他說，感謝受害家屬悲痛化為前進的力量，促使這項法案通過，「山米法案對於街道安全是一個能夠改變遊戲規則的重要元素，因為它終於允許紐約市設定自己的速限。」
根據報告顯示，2024年第一季度是自2014年實施「零死亡願景」(Vision Zero)以來車禍死亡最多的一年，目前為止，共有60人死於交通事故。而皇后區的交通事故死亡人數更占五大區比例中的最高數字37%。
廖怡君的母親譚佩恩(Amy Tam Liao)說，降低速限可以拯救生命，而山米法案將保護無數紐約人免受交通暴力的傷害；她表示，這十年來遇到過很多挑戰，經歷了無數的對話和會議，推動這項法案從不是為了要為誰添麻煩，只是為了讓大家安全，「你的方便沒有比我們小孩的安全更重要。」
劉醇逸表示，紐約市長亞當斯(Eric Adams)也相當支持這項法案，「紐約人真的不需要開這麼快，保護我們安全最好的方式，就是開慢一點。」
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