山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速

紐約州參議員劉醇逸與街道安全倡導者和交通暴力受害者等一同慶祝「山米法案」過關。(記者尤昱程 / 攝影)

紐約州 參議員劉醇逸30日攜廖怡君(Allison Liao)車禍受害家屬等路權團體於法拉盛 宣布，紐約州政府2025財年預算中正式通過「山米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市 權利自行決定，將特殊的交通緩和區域，從速限每小時25哩降至每小時20哩，以及每小時15哩降至每小時10哩。

劉醇逸說，廖怡君年僅三歲就被一位駕駛因分心而撞死，發生在她身上的悲劇是從來都沒有想過的，事件發生過後的十年來，她的家屬從沒有放棄為路權爭取努力。他感謝家屬為推動「山米法案」所作的貢獻，得以令該法案在上周由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署通過，期待紐約市可以盡快做出改變。

廖怡君於2013年10月6日下午5時30分車禍身亡，當時，她和她的祖母正在法拉盛緬街(Main St)夾櫻桃大道(Cherry Avenue)十字路口的斑馬線上行走，肇事司機賽德哈(Abu-Zayedeha)卻在左轉時因分心撞到了廖怡君的祖母並輾過了廖怡君。

廖怡君的父親廖熙珮(Hsi-Pei Liao)說，一個年輕的生命就這樣被奪走，希望這個法案能確保孩子們在上學路上的安全；講到情緒激動處時，廖熙珮不禁哽咽中斷了發言，「讓我們一起繼續創造這個改變。」

該法案的另一位主要發起人、紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)也到現場支持。他說，感謝受害家屬悲痛化為前進的力量，促使這項法案通過，「山米法案對於街道安全是一個能夠改變遊戲規則的重要元素，因為它終於允許紐約市設定自己的速限。」

根據報告顯示，2024年第一季度是自2014年實施「零死亡願景」(Vision Zero)以來車禍死亡最多的一年，目前為止，共有60人死於交通事故。而皇后區的交通事故死亡人數更占五大區比例中的最高數字37%。

廖怡君的母親譚佩恩(Amy Tam Liao)說，降低速限可以拯救生命，而山米法案將保護無數紐約人免受交通暴力的傷害；她表示，這十年來遇到過很多挑戰，經歷了無數的對話和會議，推動這項法案從不是為了要為誰添麻煩，只是為了讓大家安全，「你的方便沒有比我們小孩的安全更重要。」

劉醇逸表示，紐約市長亞當斯(Eric Adams)也相當支持這項法案，「紐約人真的不需要開這麼快，保護我們安全最好的方式，就是開慢一點。」