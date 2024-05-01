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華裔青年創辦雜誌 紀錄曼哈頓華埠歷史

記者劉梓祁／紐約報導
華裔青年苗安(右)與搭檔，新雜誌紀錄華埠歷史。(記者劉梓祁／攝影)
華裔青年苗安(右)與搭檔，新雜誌紀錄華埠歷史。(記者劉梓祁／攝影)

為記錄曼哈頓華埠歷史並將其匯總成冊，由多位華裔青年發起的「華埠影集」(Chinatown Photo Album)計畫近日在「Yu & Me」書店舉行新雜誌首發式；據介紹，新刊物收錄了與華埠相關的家庭照片和背後故事，旨在「塑造社區的日常時刻、里程碑時間和集體回憶」。

計畫發起人之一苗安(Hannah Miao)表示，在約兩年前和搭檔林慧(Lynn Huynh, 音譯)得出設計雜誌的想法，希望創建一個兼顧數碼和實體的檔案，以收集華埠相關的家庭照片和故事，其中包括多位社區中不同背景的人士，如藝術家、主持人或餐館經理。

兩人表示，此計畫當前正收集2010年前拍攝的華埠或亞裔家庭照片，並得到了市文化事務局的支持。據了解，苗安為來自布碌崙(布魯克林)的作家、記者、畫家和藝術家，作品以探索社區成員的家庭、出生和人生路徑為主。

同為作家的林慧也來自布碌崙，作品主要探討食物於族裔的關係。未來，該系列雜誌仍會繼續推出，並歡迎社區居民投稿，方式包括在社群媒體Instagram中@ChinatownPhotoAlbum，或通過電子郵件發送至[email protected]

華埠 布碌崙 亞裔

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