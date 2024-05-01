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美國福建猴嶼聯誼會成立40周年 表彰藤校學子

記者高雲兒／紐約報導
美國福建猴嶼聯誼會成立40周年暨第二十屆新職員就職典禮日前在法拉盛舉行，美國福建猴嶼聯誼會名譽主席張輝卸任，新任主席張子南上任。(記者高雲兒／攝影)
美國福建猴嶼聯誼會成立40周年暨第二十屆新職員就職典禮日前在法拉盛舉行，美國福建猴嶼聯誼會名譽主席張輝卸任，新任主席張子南上任。(記者高雲兒／攝影)

美國福建猴嶼聯誼會成立40周年暨第20屆新職員就職典禮日前在法拉盛舉行，美國福建猴嶼聯誼會名譽主席張輝卸任，將重任傳給新任主席張子南，上千名鄉親到場見證。會上還有10名學子獲得獎學金，他們大多被常春藤大學錄取，顯示出福建猴嶼對教育的重視。

典禮上，美國福建猴嶼聯誼會名譽主席張輝回憶過去六年當任主席的往事，表示美國福建猴嶼聯誼會秉承創會宗旨，愛國愛鄉，尊老愛幼，幫助鄉親，支持家鄉的公益事業建設和發展，為大哥廟、大王廟等捐資近百萬元，為中國抗擊疫情捐資捐物達50萬元人民幣。他稱讚新任主席張子南是社區中資歷最深的青年主席，德才兼備，深得人心。

美國福建猴嶼聯誼會新任主席張子南說，在眾多前輩們的努力下，美國福建猴嶼聯誼會40年前在紐約華埠成立，並擁有自己的會所。他說，「將會繼遵守本會章程，繼承本會傳統，不辱使命，維護祖籍國和平統一，以『僑』架『橋』做好中美關係的民間紐帶橋樑的作用。」

會上，張子南還向十名優秀的福建猴嶼學子頒發獎學金，這些學子大多來自常春藤大學，分別是來自哈佛大學的張敏晶、約翰霍普金斯大學的張欣、康乃爾大學的張夢漪、伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的張大偉 、麻省理工學院的張嘉婗、普林斯頓大學的張贈輝、布朗大學的張澤騰、賓州大學的張詩源、 普林斯頓大學的張詩慧和張詩妍。

張子南說，美國福建猴嶼聯誼會將繼續注重教育，並希望新一代能夠連接主流社會，站上更大的舞台。

中國駐紐約總領館領僑處副主任殷民俊、領事邢玉臨、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、紐約市議員黃敏儀、馬泰(Chris Marte)、華裔法官李昌永等出席。美國福建猴嶼聯誼會名譽主席張明金、張天談、張金登、張君佐、張子濶、張輝、榮譽主席張見鑾、張子雲、張金榮、張天安、張君周、張君宋等出席。

常春藤 眾議員 華埠

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