美國福建塘頭聯誼會 逾千鄉親慶18周年

美國福建塘頭聯誼會日前在法拉盛舉辦「成立十八周年暨金吾無敵尊王千秋神誕聯歡晚會」，1200名塘頭鄉親到場慶祝。(記者高雲兒／攝影)

美國福建塘頭聯誼會於日前在法拉盛 舉辦「成立18周年暨金吾無敵尊王千秋神誕聯歡晚會」，1200名塘頭鄉親到場慶祝。紐約中領館 領僑處副主任殷民俊、紐約市 警察總局局長卡班、紐約市警察局第五分局長陳韜、NYPD社區事務助理局長林貴安等出席。

塘頭聯誼會主席董用春在活動中表示，聯誼會一年來持續團結和服務廣大旅美鄉親，積極為僑胞排憂解難，真誠地為鄉親們辦實事和好事。聯誼會還鼓勵年輕一代參與會務，積極融入美國主流社會，參與各類社區公益活動，為促進中美友好關係及祖國和平統一做出了重要貢獻。

殷民俊讚揚了聯誼會自成立以來始終堅持的愛國愛鄉傳統，對支持中國和平統一大業、傳承弘揚中華文化、維護會員僑胞權益及促進社區繁榮等方面的積極努力表示肯定。他期待聯誼會在未來為服務在美僑胞、構建和諧僑社、增進中美友好關係發揮更大作用。

在活動中，塘頭聯誼會向紐約市警察總局助理林桂安、紐約市警察局第五分局長陳韜、社區聯絡官陳棟錦及律師鄭明佑頒發牌匾，以表彰他們為社區做出的卓越貢獻。

美國福建同鄉會名譽主席鄭思祺、168集團董事長王秀珠、美國福建公所主席鄭德良、塘頭聯誼會常務副主席董強、創會永遠名譽主席林慶利，總顧問董茂飛、常務副主席董智元、董齊開、董禮用、董用標、董用登、董仁春、董強等出席。