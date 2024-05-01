我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

美國福建塘頭聯誼會 逾千鄉親慶18周年

記者高雲兒／紐約報導
美國福建塘頭聯誼會日前在法拉盛舉辦「成立十八周年暨金吾無敵尊王千秋神誕聯歡晚會」，1200名塘頭鄉親到場慶祝。(記者高雲兒／攝影)
美國福建塘頭聯誼會日前在法拉盛舉辦「成立十八周年暨金吾無敵尊王千秋神誕聯歡晚會」，1200名塘頭鄉親到場慶祝。(記者高雲兒／攝影)

美國福建塘頭聯誼會於日前在法拉盛舉辦「成立18周年暨金吾無敵尊王千秋神誕聯歡晚會」，1200名塘頭鄉親到場慶祝。紐約中領館領僑處副主任殷民俊、紐約市警察總局局長卡班、紐約市警察局第五分局長陳韜、NYPD社區事務助理局長林貴安等出席。

塘頭聯誼會主席董用春在活動中表示，聯誼會一年來持續團結和服務廣大旅美鄉親，積極為僑胞排憂解難，真誠地為鄉親們辦實事和好事。聯誼會還鼓勵年輕一代參與會務，積極融入美國主流社會，參與各類社區公益活動，為促進中美友好關係及祖國和平統一做出了重要貢獻。

殷民俊讚揚了聯誼會自成立以來始終堅持的愛國愛鄉傳統，對支持中國和平統一大業、傳承弘揚中華文化、維護會員僑胞權益及促進社區繁榮等方面的積極努力表示肯定。他期待聯誼會在未來為服務在美僑胞、構建和諧僑社、增進中美友好關係發揮更大作用。

在活動中，塘頭聯誼會向紐約市警察總局助理林桂安、紐約市警察局第五分局長陳韜、社區聯絡官陳棟錦及律師鄭明佑頒發牌匾，以表彰他們為社區做出的卓越貢獻。

美國福建同鄉會名譽主席鄭思祺、168集團董事長王秀珠、美國福建公所主席鄭德良、塘頭聯誼會常務副主席董強、創會永遠名譽主席林慶利，總顧問董茂飛、常務副主席董智元、董齊開、董禮用、董用標、董用登、董仁春、董強等出席。

紐約市 法拉盛 中領館

上一則

皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾

下一則

美國福建猴嶼聯誼會成立40周年 表彰藤校學子

延伸閱讀

洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安

洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安
美國乳牛禽流感疫情 世衛示警可能擴散至其他國家

美國乳牛禽流感疫情 世衛示警可能擴散至其他國家
長江口五一起禁航9天 中國福建號航艦擬首度海試

長江口五一起禁航9天 中國福建號航艦擬首度海試
陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警常態巡查

陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警常態巡查

熱門新聞

甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟