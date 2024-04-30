我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

州府地下室改住宅15試點 皇后區僅占1挨批

記者高雲兒／紐約報導
州府此前將地下室合法化出租試點計畫加入州預算，但一些華人房東表示，即使合法化，也不會出租地下室。(記者高雲兒／攝影)
州府此前將地下室合法化出租試點計畫加入州預算，但一些華人房東表示，即使合法化，也不會出租地下室。(記者高雲兒／攝影)

近日，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)將地下室(basement，又稱土庫)及地窖(cellar)合法化出租試點計畫加入州預算，希望解決一部份住宅危機，然而15試點社區中僅有一個在皇后區，讓一些倡導者十分不滿；但一些華人房東表示，即使合法化，也不會出租地下室。

地下室改造試點項目獲得批准，成為紐約州預算的一部分。該項目旨在通過免除紐約州多重住宅法(Multiple Dwelling Law)的繁文縟節，讓房主有機會在滿足城市健康和安全標準的情況下，將現有的地下室和地窖單元合法化並出租。

目前，地下室合法化只在布碌崙(布魯克林)的一個社區進行了試點，根據紐約州的多重住宅法，想要在現有的兩戶住宅中改造地下室公寓的業主，將被要求進行一系列昂貴的升級，比如增加天花闆高度等，然而這些在倡導者看來，並不能提高地下室的安全性。

現在，該試點項目將向全市15個社區委員會開放，讓房東得以將地下室出租。然而，參與試點項目的15個社區委員會區中，皇后區僅有第二社區委員會入選，而在紐約市估計的37萬6478個一至三家庭住宅的地下室和地窖中，有近40%位於皇后區，是所有行政區中最多的。相比之下，只有大約1%的地下空間的曼哈頓有六個試點區，布魯克林和布朗士各有四個社區委員會入選。

皇后區區州眾議員羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)對該計畫忽略了皇后區許多需要幫助的領域感到失望。她希望她所在選區內的阿斯托里亞、科羅娜、東埃爾姆赫斯特和傑克森高地的選民也能參與進來。

皇后區非營利組織Chhaya CDC的政策副主任拉赫曼(Sadia Rahman)也希望皇后區更多地點被納入試點。她說，不受監管的地下公寓一直是紐約市最經濟實惠的居住方式之一，許多工薪階層移民和有色人種經常會住在這裡。

然而皇后區的華人房東卻有不同意見。住在中村的許女士說，地下室經常用來安裝熱水爐和洗衣機，「我覺得如果地下室再住人很不方便，而且租客會把你東西搞爛，我還要重新安裝，很麻煩」。

住在森林小丘的張女士說，地下室不適合出租，「現在很多房子都改成好幾戶人家住，地下室再住人就比較擾民」。她補充，讓地下室要符合安全和健康規定的改造頗費功夫和金錢，「現在裝修師傅比律師都貴，而且都是付現金，所以如果經濟不是很拮据，不建議出租」。

皇后區 紐約州 房東

上一則

哥大民運座談 漢藏人士分享抗爭經驗

下一則

2民代致信亞當斯 要求恢復史島往返貝瑞吉渡輪

延伸閱讀

49選區 民主黨領袖 高應達、謝曉瓊勝出

49選區 民主黨領袖 高應達、謝曉瓊勝出
莊文怡提案 測速攝像頭前置警告

莊文怡提案 測速攝像頭前置警告
封面故事／請跟我來 紐約賞櫻有地圖

封面故事／請跟我來 紐約賞櫻有地圖
2男童布碌崙華社遭襲 警緝1男

2男童布碌崙華社遭襲 警緝1男

熱門新聞

甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊