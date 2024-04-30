州府地下室改住宅15試點 皇后區僅占1挨批

州府此前將地下室合法化出租試點計畫加入州預算，但一些華人房東表示，即使合法化，也不會出租地下室。(記者高雲兒／攝影)

近日，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)將地下室(basement，又稱土庫)及地窖(cellar)合法化出租試點計畫加入州預算，希望解決一部份住宅危機，然而15試點社區中僅有一個在皇后區 ，讓一些倡導者十分不滿；但一些華人房東 表示，即使合法化，也不會出租地下室。

地下室改造試點項目獲得批准，成為紐約州預算的一部分。該項目旨在通過免除紐約州多重住宅法(Multiple Dwelling Law)的繁文縟節，讓房主有機會在滿足城市健康和安全標準的情況下，將現有的地下室和地窖單元合法化並出租。

目前，地下室合法化只在布碌崙(布魯克林)的一個社區進行了試點，根據紐約州的多重住宅法，想要在現有的兩戶住宅中改造地下室公寓的業主，將被要求進行一系列昂貴的升級，比如增加天花闆高度等，然而這些在倡導者看來，並不能提高地下室的安全性。

現在，該試點項目將向全市15個社區委員會開放，讓房東得以將地下室出租。然而，參與試點項目的15個社區委員會區中，皇后區僅有第二社區委員會入選，而在紐約市估計的37萬6478個一至三家庭住宅的地下室和地窖中，有近40%位於皇后區，是所有行政區中最多的。相比之下，只有大約1%的地下空間的曼哈頓有六個試點區，布魯克林和布朗士各有四個社區委員會入選。

皇后區區州眾議員羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)對該計畫忽略了皇后區許多需要幫助的領域感到失望。她希望她所在選區內的阿斯托里亞、科羅娜、東埃爾姆赫斯特和傑克森高地的選民也能參與進來。

皇后區非營利組織Chhaya CDC的政策副主任拉赫曼(Sadia Rahman)也希望皇后區更多地點被納入試點。她說，不受監管的地下公寓一直是紐約市最經濟實惠的居住方式之一，許多工薪階層移民和有色人種經常會住在這裡。

然而皇后區的華人房東卻有不同意見。住在中村的許女士說，地下室經常用來安裝熱水爐和洗衣機，「我覺得如果地下室再住人很不方便，而且租客會把你東西搞爛，我還要重新安裝，很麻煩」。

住在森林小丘的張女士說，地下室不適合出租，「現在很多房子都改成好幾戶人家住，地下室再住人就比較擾民」。她補充，讓地下室要符合安全和健康規定的改造頗費功夫和金錢，「現在裝修師傅比律師都貴，而且都是付現金，所以如果經濟不是很拮据，不建議出租」。