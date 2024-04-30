布碌崙排球賽落幕 曲怡文爭取到200萬修繕費

布碌崙華社日前舉辦球友同樂日九人排球賽， 州參議員曲怡文為排球場爭取到200萬元整修費。(記者胡聲橋／攝影)

2024布碌崙 (布魯克林)球友同樂日排球賽日前在8大道 舉行，共有八支球隊參賽，最終中年和元老兩個組別分別決出冠亞季軍。當天出席活動的州參議員曲怡文在現場宣布，為排球場從公園局申請到200萬元修繕費。

紐約布碌崙華人 排球協會和紐約華人文娛體育總會(華體會)共同主辦了這次球友同樂日排球賽。比賽28日在日落公園和貝瑞吉交界的愛立信公園(Leif Ericson Park)排球場舉行。中年組和元老組分別有四支球隊展開競技，眾多球迷和鄉親趕到現場助威。

布碌崙舉辦球友同樂日九人排球賽， 州參議員曲怡文為排球場爭取到200萬元整修費。(記者胡聲橋／攝影)

在中午舉行的開球儀式上，曲怡文說，主辦方每天都推出兩場賽事，讓社區九人排球愛好者樂在其中。因為經常有球員反映愛立信公園的排球場不夠平整，場地內用小磚塊砌出的邊界線會讓球員不小心受傷，曲怡文近日專門與紐約市和布碌崙公園局負責人會晤討論此事。公園局最終承諾撥款200萬元，優先修繕當天舉行比賽的球場。

市議員莊文怡感謝主辦方推動排球運動，她說運動不僅健身，更有益於心理健康。她說自己上任以來已向選區內所有公園撥款，希望這些公園能更好滿足社區需求。

經過一天的緊張拚搏，最終元老組第一名由海南隊奪得，亞軍為8大道隊，第三名和第四名分別是華體會隊和布碌崙排協隊。中年組龍旺隊摘取冠軍，亞軍為中美玻璃隊，第三名和第四名分別是零點隊和校聯隊。

布碌崙華人排球協會會長伍奕俊、紐約華體會會長趙立衍感謝各界對排球運動的支持。包括州眾議員49選區民主黨候任選區領導人高應達和謝曉瓊，華社人士黃啟旺、麥德森、梅增新、柳寶枝和劉志斌等出席了這次活動。