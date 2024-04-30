華人導演胡安「西洋鏡」紐約重映 睽違20年華人觀眾熱淚盈眶

胡安(右)與製作公司IndieCollect總裁舒爾伯格(中)，ABC電視台記者楊露西(左)舉辦了主創嘉賓座談。(記者范航瑜／攝影)

華人 導演胡安近日攜其經典作品「西洋鏡」(Shadow Magic)亮相曼哈頓 的AMC林肯廣場影院(AMC Lincoln Square)，並與製作公司IndieCollect總裁舒爾伯格(Sandra Schulberg)以及ABC電視台記者楊露西(Lucy Yang)舉辦了主創座談。

胡安1956年出生於北京市，1980年代赴美留學。一個偶然的機會，她認識了彼時同在紐約的導演陳凱歌。在和陳凱歌聊天中，胡安了解到了許多片場的趣事，並頓時產生了興趣。她隨後辭去高管職務，回到紐約大學攻讀電影過程。「沒有人相信我能拍電影。我當時只想做一件事，證明我自己。」

1996年，胡安買下了「西洋鏡」的劇本，並著手拍攝本人的第一部專業作品。「很長一段時間，我們都沒有錢，沒有資金支持。」幾近放棄之時，台灣中影公司伸出了援手，隨後胡安還收到了來自德國和日本多方的投資 。電影最終於2000年發行，並斬獲了中國電影金雞獎與台灣金馬獎。

「那時我還年輕，這部作品現在也看來很稚嫩。但不管故事如何，它都呈現出了一種真實，以及那時候我的的熱情，」胡安說，「不論是對於中國觀眾還是在美的華人，我覺得這部電影都反映了我們的經驗和旅程。」

導演胡安表示，數位修復並非易事，從想法誕生到最終完成用了五年時間，幾乎等於重新拍攝了一部電影。(記者范航瑜／攝影)

現場有華人觀眾表示，自己在20年前「西洋鏡」紐約首映時就來看過，如今20年過去了重溫舊作，仍舊熱淚盈眶。「我感謝導演用真實細膩的筆觸呈現了當時的生活，展示了一個積極展開擁抱外界的中國。」

「西洋鏡」描繪了20世紀初電影放映技術最早傳入中國後所引發的社會波瀾，以及中國歷史上第一部自產電影「定軍山」隨後的誕生經歷。