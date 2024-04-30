華語動畫電影「藝術學院」 紐約首映 展現90年代青春軼事

「藝術學院」近日在曼哈頓華埠附近的獨立影院Metrograph舉行了美國首映，並將持續放映至5月2日(周四)。(記者范航瑜／攝影)

曾創造歷史入圍 柏林影展的華語動畫電影「藝術學院」(Art College 1994)，近日在曼哈頓華埠 附近的獨立影院Metrograph舉行了美國首映，並將持續放映至5月2日(周四)。同時Metrograph還推出了「劉健×2」系列展映，並展出劉健另一部作品「大世界」(Have A Nice Day)。

「藝術學院」由劉健編劇並執導，去年曾入選第73屆柏林影展正式競賽單元。該片講述了1990年代初發生在南方藝術大學的一段青春軼事。在改革開放的時代浪潮中，一群青年人處在成長的路口，他們面臨友情、愛情、藝術追求和理想抱負交織的抉擇。

劉健說：「這並非一部懷舊電影，它只是想和每一個年輕的生命，以及每一個雖表面老去但內心依然年輕的心，共同感受生命的美好和藝術的美麗。」

Metrograph官方對評價指出，這部電影為「苦樂參半的集體肖像，展示了1990年代的中國在改革開放的背景下，在傳統和現代之間找到平衡的探索過程」。

此次入圍柏林影展正式競賽單元，將中國動畫電影再度帶上了國際舞台。歷史上，中國動畫長片電影共兩次入圍柏林國際電影節主競賽單元，均由劉健達成，追平了動畫強國日本在柏林電影節上由宮崎駿和新海誠共同達成的紀錄。

「藝術學院」由劉健編劇並執導，去年曾入選第73屆柏林影展正式競賽單元。(取自Metrograph臉書)

毗鄰華埠的獨立影院Metrograph常展映王家衛、楊德昌以及李安等著名導演的華語經典作品。但與此同時，Metrograph也致力於引入更多華人導演的新作。Metrograph工作人員表示：「靠近曼哈頓華埠的確幫助我們吸引了更多華人觀眾，但我們也有意識地在節目編排中加入更多華語電影和亞洲電影，並通過這一重要的電影分支，建立起了一個穩定的觀眾社群。」