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恆春民謠藝師團 紐約交流演出

記者高雲兒／紐約報導
屏東縣長周春米28日帶領恆春民謠藝師團來到紐約，民選官員漁社區人士表示歡迎。(許振輝提供)
屏東縣長周春米28日帶領恆春民謠藝師團來到紐約，民選官員漁社區人士表示歡迎。(許振輝提供)

屏東縣長周春米28日帶領恆春民謠藝師團來到紐約，為北美台灣屏東鄉親會年會即興演出；他們還將在30日(周二)參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的亞裔傳統月活動，演出民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」，並與紐約藝文機構和團體進行文化交流。

亞裔月活動是美國為慶祝和推廣亞洲文化所舉辦的一個重要活動，屏東縣長周春米介紹，今年屏東縣政府受邀參與，希望透過恆春民謠音樂劇感人的故事和動人的月琴歌聲，傳播深具台灣人文特色的百年民謠文化，讓世界感受台灣土地最真實的文化生命力及屏東恆春民謠的獨特魅力。

恆春民謠藝師團演出的「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，首場已於27日在密西根演出，並在28日當天，在法拉盛的北美台灣屏東鄉親會年會演出，該演出展現了傳藝師與新一代之間屏東民謠文化的傳承，尤其是年過七旬的傳藝師黃卻銀及張三妹，以及兩位才13歲的葉行真和潘宥任，將這份傳承精神展現得淋漓盡致。

周春米感謝駐紐約台北經濟文化辦事處、駐紐約台北文化中心及北美台灣屏東鄉親會等共同支持這項文化交流。她說，恆春民謠的獨特性與在地性，足以代表台灣走上世界舞台為保存珍貴的傳統音樂文化資產，縣府打造恆春文化中心民謠館，即將完工啟用，將作為展演、創作、及民謠人才培育的重要基地。

屏東縣政府文化處吳銘榮表示，恆春民謠獨特的音樂風格和文化內涵，反映了恆春半島的歷史、風土人情和人文精神，期望這次活動能為日後的文化合作奠定堅實的基礎，讓世界聽見台灣，更讓屏東民謠文化揚名國際。

北美台灣屏東鄉親會會長丁作輝表示，民謠藝師團的演出精彩可期，他感謝社區人士的支持，踴躍參加難得的文化饗宴，一同見證這場融合傳統與現代的精彩演出。據悉，藝師團將作為亞裔傳統月活動之一，於30日在駐紐約台北經濟文化辦事處演出。

屏東縣長周春米28日帶領恆春民謠藝師團來到紐約，為北美台灣屏東鄉親會年中進行即興...
屏東縣長周春米28日帶領恆春民謠藝師團來到紐約，為北美台灣屏東鄉親會年中進行即興演出。(記者高雲兒／攝影)
恆春民謠藝師團將在30日參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的亞裔傳統月活動，演出民...
恆春民謠藝師團將在30日參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的亞裔傳統月活動，演出民謠音樂劇「半島風聲 相放伴」，並與紐約藝文機構和團體進行文化交流。(記者高雲兒／攝影)
恆春民謠藝師團演出的「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇於28日當天，在法拉盛的北美台...
恆春民謠藝師團演出的「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇於28日當天，在法拉盛的北美台灣屏東鄉親會年會演出。(許振輝提供)
周春米(左三)說，恆春民謠的獨特性與在地性，足以代表台灣走上世界舞台為保存珍貴的...
周春米(左三)說，恆春民謠的獨特性與在地性，足以代表台灣走上世界舞台為保存珍貴的傳統音樂文化資產。(記者高雲兒／攝影)

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