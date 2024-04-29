聚焦原住民視角 經文處辦主題論壇

駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦原住民主題論壇,處長李光章(前排中)與座談嘉賓合影。(記者許君達／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處、中華民國原住民 族委員會及美國肯塔基大學(University of Kentucky)近日聯合舉辦「以原住民青年視角為基礎，提升原住民族自決權」研討會，以配合第23屆「聯合國 原住民常設論壇」(UNPFII 23)的主題。多名來自台灣和美國的原住民代表參與討論。

經文處處長李光章介紹，根據聯合國的統計，當今全球有超過4億7600萬人口可被定義為擁有獨立語言、信仰、文化和知識傳承體系的原住民族。而隨著現代民族國家的興起，原住民常作為現代化的犧牲品，面臨被逐出世居的土地、被剝奪自決權利和在民主體系中的自我代表權等獨特的挑戰。在台灣，雖然有「原住民族基本法」保障基本的自決權，但很多原住民部落依舊面臨健保、教育、經濟機會與政治參與等多方面的困難。總統蔡英文2016年還曾專門代表政府向原住民表達了歉意。

原民會副主委鍾興華(Calivat Gadu)則介紹，台灣2005年通過的「原住民族基本法」，是在國際啟發之下，將「聯合國原住民族權利宣言」精神國內法化的產物，充分體現了台灣與國際社會在踐行普世價值方面的緊密合作。

在夏威夷大學就讀的排灣族青年代表郭文萱(Eleng Kazangiljan)在會上分享了原住民利用傳統知識與經驗在「莫拉克」風災後對於重建工作的幫助，以及原住民根據傳統經驗進行自我決策在台灣東海岸地區應對氣候變化工作中的重要性。

美國的原住民代表討論了原住民社區在民主政體中的參與度和代表性問題。切羅基族(Cherokee)詩人Anagali Shace Duncan表示，雖然美國政府與他們的部落簽署過歷史協議並許諾其自治權，但在今天，這些承諾並未得到很好的執行，族人在參與政治選舉時也常被排擠。此外，原住民在整個美國的司法體系中也在遭遇著不公的待遇，在至少19個州，被監獄囚禁的原住民人數都遠高於其在整體人口中的比例。

而「肯塔基美國原住民傳統委員會」(KNAHC)委員Venus Evans則表示，原住民爭取自治運動未來的努力方向應該是探尋一種擁有更高自決權利的「小規模主權」(Sovereignty in Small Scale)。