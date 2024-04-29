訴說花神故事 布碌崙花朝節 繽紛上演

第二屆「花朝節」班森賀成功舉行。(記者胡聲橋／攝影)

由國際文化交流中心(International Cultural Exchange Center，簡稱ICEC)攜手多個華社組織舉辦的第二屆「花朝節」，28日在位於布碌崙 (布魯克林)班森賀的塞斯露公園(Seth Low Park)舉行，向布碌崙華社呈現了一場別開生面的國風盛宴。

活動當天天清氣朗，百花盛開。這次活動最引人注目的是漢服走秀，多名「花神」展示了各種不同款式的漢服。四年級的黃盈在媽媽的陪伴下到活動現場，參加了漢服走秀。媽媽說，女兒當天早早起來就穿上這身漢服，非常興奮。

主辦方還在現場提供了數十套漢服免費出租體驗，可試穿拍照。花神是中國民間信仰的百花之神，除了漢服展示，活動主辦方還介紹了有關12個花神的故事，讓觀眾參與評選花神，增加了觀眾對中華傳統文化的了解。

除了漢服走秀，活動還包括了精彩的歌舞表演，由雲樂藝校和紐英倫星光學院的少兒舞蹈團表演國風爵士舞獲得歡迎。適合小朋友的活動包括國風手工體驗，包括摺紙、編手繩、燈籠等，還有中國傳統遊戲，老少皆宜，讓大家重拾童年的樂趣。

ICEC負責人澄雙認為，花朝節這一類的國風活動，對紐約及全美華裔社區都具有重要意義，尤其是對下一代的文化自信和身分認同上，希望能把活動長久的辦下去，將傳統繼續傳承。

市議員莊文怡到場祝賀，表示該有意義的活動，可帶動華人 僑胞，特別是年輕人和下一代更多了解和傳承傳統文化。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺、紐約台山僑胞婦女聯合會王一冰、布碌崙17選區州參議員參選人陳學理、州眾議員 49選區候任民主黨領導人謝曉瓊參加了這次活動。