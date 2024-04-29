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亞太裔傳統月 亞洲情懷美食節5月5日、6日上菜

記者尤昱程／紐約報導
美國亞裔活動中心與馬來西亞旅美聯誼會宣布，將於5月5日、6日推出「亞洲情懷美食節」。(記者尤昱程／攝影)
美國亞裔活動中心與馬來西亞旅美聯誼會宣布，將於5月5日、6日推出「亞洲情懷美食節」。(記者尤昱程／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，美國亞裔活動中心(Asian American Activity Center)與馬來西亞旅美聯誼會(Malaysia Association of America)宣布，將於5月5日(周日)、5月6日(周一)在法拉盛天廣商場(TANGRAM)推出「亞洲情懷美食節」，期待為社區帶來一場多國美食文化大匯演。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，希望透過各文化不同方式來慶祝自己的傳統，讓美國的民眾在紐約就能體會到亞洲文化的多樣性。

屆時現場會有多達40多個攤位分別介紹亞洲不同國家的傳統美食和商品，各攤位均有預先包裝好及即場示範烹調的兩類餐點供選購；民眾在大快朵頤的同時，還可以欣賞到一連串色彩繽紛的民俗傳統歌舞表演，及採購特價商品。

馬來西亞聯誼會董事會主席邦君雄說，因疫情停辦了四年的美食節，今年將在法拉盛擴大舉辦，這次很開心可以與亞裔活動中心一起合辦，希望能將亞裔文化更加弘揚擴大。

「亞洲情懷美食節」將有來自中國、馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、斯里蘭卡、印度、菲律賓、台灣、韓國等多個亞裔組織共襄盛舉。除了現場的美食攤位，還會有摸彩活動，最大獎為紐約/亞洲來回機票。

活動首日將由馬來西亞旅美聯誼準備的「馬來西亞吉祥老虎舞台秀」拉開序幕，隨後更免費送出大量馬來西亞地道美食糕點給社區民眾；慷慨回饋社區。

「亞洲情懷美食節」活動免費入場，日期為5月5日、5月6日上午11時至下午4時，地址為133-33 39大道，更多資訊可以致電美國亞裔活動中心，(917)903-2831。

亞裔 法拉盛 緬甸

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