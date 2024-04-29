同心會地球日少兒繪畫手工藝賽 揭曉

同心會第二屆「我們的地球、我們的家園」少兒繪畫手工藝比賽揭曉。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約同心會(New York Team Up)主辦的第二屆「我們的地球、我們的家園」(Our Earth, Our Home)少兒繪畫手工藝比賽 ，28日在布碌崙 (布魯克林 )班森賀的松柏之家社區服務中心舉行了現場展示與投票 評比，最終選出了學前班至五年級，和六年級至12年級兩個組別前三名的優秀作品。當天，主辦方還向六名社區人士頒發了總統義工金獎，感謝他們多年對社區的服務。

同心會第二屆少兒繪畫手工藝比賽參賽作品。(記者胡聲橋／攝影)

紐約同心會今年在地球日推出的繪畫手工藝比賽的主題是「海洋與塑料、自然災害」，參賽的孩子們在26日之前已通過電郵提交了各自作品的圖片。28日的活動在現場展示了60多件參賽藝術品，包括繪畫和手工藝品，前來參加該評比的孩子與家長有上百人。最終經過現場的投票，兩個組別分別評出了前三名優秀作品，分別獲得iPad、單車、文具的獎勵。主辦方為了鼓勵所有參賽者，還向每名提交作品的兒童頒發了獎品和證書。

同心會第二屆少兒繪畫手工藝比賽參賽作品。(記者胡聲橋／攝影)

同心會會長李江華介紹說，天氣變化帶來各種災難，希望通過藝術的形式，從小培養孩子們守護地球、珍惜環境的意識。他想通過這次活動提醒，人類只有一個地球，愛護環境什麼時候都不晚，必須從一點一滴做起。

州參議員曲怡文表示，很開心看到那麼多小朋友出來參加該活動，也謝謝主辦方舉辦了如此有意義的活動，讓孩子們從小知道如何保護這個社區，長大後才能更好地為社區做貢獻。

主辦方在當天的活動上還向盧彪、歐陽宗鑾、楊木榕、池金棟、鄭威廉、鄭木旺等六人頒發了總統義工金獎，感謝他們在過去一年裡為社區義務服務數百個小時。

曲怡文向陳芳和陳美釵頒發了義工獎。該活動還得到了市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、松柏之家社區服務中心、愛藝中心等機構的支持。