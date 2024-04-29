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青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲

記者高雲兒／紐約報導
4月初從山東青島來到紐約旅遊的華人女子，不久之後卻和在中國的母親失聯，山東同鄉會聽聞此事後傾力相助。圖為山東鄉親和失聯女孩(右二)。(王建英提供)
4月初從山東青島來到紐約旅遊的華人女子，不久之後卻和在中國的母親失聯，山東同鄉會聽聞此事後傾力相助。圖為山東鄉親和失聯女孩(右二)。(王建英提供)

一名在4月初從山東青島來到紐約旅遊的華人女子，不久之後卻和在中國的母親失聯，讓母親擔心不已，紐約山東同鄉會聽聞此事後傾力相助，最終找到該女孩，並助其安全返回中國。

紐約山東同鄉會理事長王建英表示，他們在4月14日於同鄉會微信群發現一樁尋人啟事，才得知一位在4月初來紐約旅遊的山東年輕女孩，已經失蹤多日，其母憂心不已，於是通過山東老鄉，加進了紐約山東同鄉會親朋好友群，在群裡發布尋人啟事。

山東同鄉會常務副會長郭大龍馬上與張英加了微信，副會長張良和于艷立則在群裡詢問情況及索要孩子的基本資料，並把尋人啟事轉發到山東同鄉會的其他群組，許多鄉親也把緊急尋人啟事轉發了朋友圈。會長呂成銳則聯絡中國駐紐約總領館，希望獲得紐約市警的協助，遠在中國的會長曹學良也努力幫忙。

王建英說，她通過與孩子母親張英私信了解情況，得知孩子失聯後父母心急如焚，天天以淚洗面；她一邊安撫失聯孩子的父母情緒，一 邊和呂成銳商量解決方案，「幾天來大家微信、短信和語音電話絡繹不絕」。

在大約十天的努力尋找後，山東同鄉會終於在23日下午得到了失聯女孩的消息，原來這名女孩在10日左右病倒，於凌晨被警察送到了曼哈頓西奈山醫院住院救治，14天在院期間，手機被院方收存保管，所以女孩沒能與父母取得聯繫。

獲悉該情況後，呂成銳立刻與張英聯繫，並在24日和鄉親到醫院把女孩接出，還陪同她一起吃了晚餐。之後女孩被送往機場，並在25日上午11時安全抵達北京。

微信 紐約市 曼哈頓

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