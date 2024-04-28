鋰電池火災頻發 市議會提案助災戶「歸家」

華埠去年因鋰電池爆炸發生三級大火的建築，住客至今未能返回。(記者劉梓祁╱攝影)

過去數年中，因鋰電池引發的火災在紐約市 以創紀錄的速率激增、造成大量死傷，其中數起發生在曼哈頓華埠 、皇后區 法拉盛等華人社區；為此，紐約市議會近日推出提案，旨在於火災後迅速幫助受災戶，並應對快速升高的電池火災數量和死亡人數。

根據市議會，該系列提案名為「歸家」(Back Home)，由八項兩黨支持的議案和決議案組成，目的為幫助火災倖存者應對市府複雜的災後處理體系，以及為事發建築內的租戶加快返回住所的時間。

市府統計顯示，從2022年7月到2023年6月的財政年度中，因各種原因導致的民用火災死亡人數，超過了自2003年至2004年以來的任何一年。

提案顯示，「歸家」系列議案將要求市府成立特別辦公室，協助被迫離開住所的受影響租戶，和設立在線網站，供受災戶與政府機構就火災檢查和返回家中事宜進行溝通。

對此，非營利組織公平住房聯合教會的政策主任胡安行(Whitney Hu)表示，火災後的住房檢查和返回流程市場「令租戶困惑」，因其大多不了解自身權利，以及可返回家中的進度。她說，時常收到受災戶的提問「應該怎麼辦」。

胡安行指，部分收入社區的租戶由於替代住房選擇有限，時常因房東未能迅速進行火後修復而受影響，且有人發現房東和樓宇整修公司在火災後未經租戶同意便丟棄其屋內財產。

該系列提案被提出前，市內已發生多起由鋰電池引發的火災，其特點為擴散迅速、難以撲滅。根據市消防局(FDNY)數據，去年紐約有28人因此死亡。市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)作為提案支持者之一，表示皇后區和布碌崙(布魯克林)是市內火災最頻繁的區域，尤其在被認為是「火災季」的冬季。

她說，在火災發生後，雖紅十字會暫時提供緊急避難所，但受影響家庭大多最終住進收容所或偏遠的親友家中。去年6月，華埠麥地臣街(Madison St.)80號沿街商鋪因鋰電池爆炸發生三級大火，導致四人死亡，而該建築至今未能允許住客搬回。