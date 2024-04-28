我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

日落公園彩虹遊樂場 160萬元整修後開幕

記者顏潔恩╱紐約報導
市公園局官員、市議員莊文怡近日在公園內舉行開幕儀式。(莊文怡提供)
市公園局官員、市議員莊文怡近日在公園內舉行開幕儀式。(莊文怡提供)

位於布碌崙(布魯克林)日落公園的彩虹遊樂場(Rainbow Playground)是當地華人頻繁使用的公眾場所之一，日前獲得市公園局撥款160萬元進行整修和升級工作，已在近期完工；當局官員、市議員莊文怡近日在公園內舉行開幕儀式，宣布公園正式對外啟用。

據悉，彩虹遊樂場是在當地進行命名比賽後獲選的名字，遊樂場最後一次的維修工作可追溯到70年代，50多年來未再進行任何升級；多年來，很多家長希望能改造遊樂場的娛樂設施，以減少器材老舊可能造成的安全隱患，最終在當局的爭取下，終於獲得160萬元的撥款，在公園內進行多項改造。

其中包括增設感應器、揚聲器、給孩童玩的互動遊戲、以及一個3D的互動拱門裝置(Yalp Sona Arch)，此為紐約市首個擁有類似設備的公園；另外也在公園內增設了桌椅、遮蔭樹木、飲水機等。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，彩虹遊樂場是一個多元化社區聚集的場所，應是展現美麗且和諧的地方，很欣慰看到公園添加了更多的歡樂空間；

莊文怡表示，身為兩個女兒的母親，認同公園對孩童身心發展的重要性，也會繼續支持這些公眾項目。

經整修後的彩虹遊樂場。(記者顏潔恩/攝影)
經整修後的彩虹遊樂場。(記者顏潔恩/攝影)

日落公園 布碌崙 紐約市

上一則

仇恨犯罪主任遭解雇 擬狀告市府歧視

下一則

靈鷲山貝賽道場 水陸講座到28日

延伸閱讀

「東方遇見西方」音樂會 吸引數百人

「東方遇見西方」音樂會 吸引數百人
健信醫保健康日 4月27日布碌崙舉行

健信醫保健康日 4月27日布碌崙舉行
健信醫保健康日 4月27日布碌崙舉行

健信醫保健康日 4月27日布碌崙舉行
布碌崙4月另一起華生鬥毆 16歲少年頭部受傷

布碌崙4月另一起華生鬥毆 16歲少年頭部受傷

熱門新聞

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆