日落公園彩虹遊樂場 160萬元整修後開幕

市公園局官員、市議員莊文怡近日在公園內舉行開幕儀式。(莊文怡提供)

位於布碌崙 (布魯克林)日落公園 的彩虹遊樂場(Rainbow Playground)是當地華人頻繁使用的公眾場所之一，日前獲得市公園局撥款160萬元進行整修和升級工作，已在近期完工；當局官員、市議員莊文怡近日在公園內舉行開幕儀式，宣布公園正式對外啟用。

據悉，彩虹遊樂場是在當地進行命名比賽後獲選的名字，遊樂場最後一次的維修工作可追溯到70年代，50多年來未再進行任何升級；多年來，很多家長希望能改造遊樂場的娛樂設施，以減少器材老舊可能造成的安全隱患，最終在當局的爭取下，終於獲得160萬元的撥款，在公園內進行多項改造。

其中包括增設感應器、揚聲器、給孩童玩的互動遊戲、以及一個3D的互動拱門裝置(Yalp Sona Arch)，此為紐約市 首個擁有類似設備的公園；另外也在公園內增設了桌椅、遮蔭樹木、飲水機等。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，彩虹遊樂場是一個多元化社區聚集的場所，應是展現美麗且和諧的地方，很欣慰看到公園添加了更多的歡樂空間；