華埠第一小學職業日 專家指路

華埠第一小學「職業日」，官員、市警分享人生經歷。(記者劉梓祁／攝影)

為幫助年輕一代探索未來職業的可能性，以及了解不同領域的工作環境和專業技能要求，曼哈頓華埠 公立第一小學(P.S.1)於日前舉辦「職業日」(Career Day)，根據學子意向邀請來自十個不同領域的從業代表，為各年級孩童解析職業內容，並解答他們對未來可能選擇的職業路徑的各種疑問，和以此鼓勵其「立長志」。

第一小學校長譚玉嬋(Amy Hom)表示，本次活動做為校方的多年傳統，至今已連續舉辦33年，不僅豐富了學生的學習經歷，還深化了他們對社會多元職業結構的認識。譚玉嬋指出，每年的「職業日」都精心規畫，以確保活動內容能夠與時俱進，和反映當前職業市場的變化和新興趨勢。

她強調，透過與真實職場人士的互動，學生們能夠從早期就開始思考自己的職業興趣與天賦，從而更好地規畫自己的未來教育和職業道路。本次活動中，有來自建築、市議會、市警、廣播、法律和表演等多個行業的代表參與，介紹各行業的基本情況，還與學生們分享實際工作中的挑戰與成就。

其中，紐約州 博彩業副總檢察長李麗莎(Lisa Lee)分享，她曾在多個地區檢察官辦公室任職，負責監督醫療、住房等領域問題，還曾在紐約市 調查部門的檢察長辦公室工作，負責監督房屋公司和衛生部門，貫穿職業生涯的職責為追究腐敗、不當行為以及其他違法行為。

李麗莎希望透過分享自己的經驗，能激勵學生考慮從事公共服務，特別是在能夠直接影響社會正義和公共利益的領域。

市警五分局青少年協調警員陳文輝(Randy Chan)和史密斯(Shaneek Smith)，也到場分享從警經歷和工作日常。陳文輝講述他如何透過社區警務工作來建立警民之間的信任，而史密斯則強調了警察工作在保持社會秩序和安全方面的重要性。

兩人還說，社區治安與每一個居民都息息相關，希望未來能有更多年輕一代積極參與到社區治理和安全維護中，進一步推動正面的改變。同時到場的還有市議員馬泰(Christopher Marte)等人。