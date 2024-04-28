挺皇后區殉職警 華社捐1.5萬元

繁榮社區基金會/社安隊(PCF)近日前往北皇后區警署，為不幸殉職的警官迪勒送去募捐款1萬5000元。(PCF提供)

繁榮社區基金會/社安隊(PCF)近日前往北皇后區 警署，為在遠洛克威(Far Rockaway)不幸殉職的警官迪勒(Jonathan Diller)送去募捐款1萬5000元，幫助他留下的妻兒度過眼前難關，盡早振作起來，也旨在肯定警員們為保護紐約市作出巨大的貢獻。

據了解，捐款活動從上月28日開始，約有百人參與，共籌得1萬5000元。其中，國際警察和退伍軍人基金會(IPVF)及繁榮社區基金會/社安隊合計捐出1萬1700元，新概念世界慈善藝術協會捐出3300元。

繁榮社區基金隊長張鵬表示，此次募捐活動旨在幫助殉職警官的家屬度過難關，而社安隊作為警方的眼睛和耳朵，也將繼續為維護社區治安努力，不間斷在法拉盛 商業區、凱辛納公園和皇后區植物園 的附近巡邏。

市警北皇后區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)副指揮官葛彧彥(Sylvester Y. Ge)代表殉職警官家屬及警方，感謝捐款者的慷慨善舉。同時，他也對社安隊在保護社區治安方面所作的貢獻表示感謝。此外，他也鼓勵社區民眾積極參與政治，登記選民，積極投票選舉，為華人爭取更多權益。