仇恨犯罪主任遭解雇 擬狀告市府歧視

市仇恨犯罪主任納維德，於近日遭解雇。(記者劉梓祁／攝影)

為預防和應對仇恨犯罪 ，紐約市 府在2019年成立防止仇恨罪案辦公室(OPHC)，職責為制定及協調社區內的止罪策略，並處理受害者及其社區的善後工作；據了解，該辦公室負責人已在上周遭到解雇，但市府並未給予任何理由，為此他計畫將提起法律訴訟，聲稱遭受歧視。

據市府紀錄，防止仇恨罪案辦公室主任納維德(Hassan Naveed)，自2022年10月起擔任此職務，但他於24日在社群媒體上宣布「正式離開」該職位。然而，他在事後表示，遭到解雇與自身為穆斯林有關，已聘請律師計畫提出訴訟。

納維德說，在職業生涯中「從未受過如此不尊重對待」，可謂被「擱置在一邊」。他還強調，自己在工作中的表現良好，突遭解雇的原因為「是穆斯林」。市長亞當斯 (Eric Adams)政府的發言人則說，人事變動發生在市府運作的關鍵節點。

發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)表示，儘管全國各大城市的仇恨犯罪均在上升，但紐約市防止仇恨罪案辦公室的工作如今「比以往任何時候都更為關鍵」。她說，此團隊的使命應由「將打擊仇恨犯罪放在首位、把自己放在其次的」人士領導，從而不會在關鍵時刻出現差錯。

納維德的離職，發生在近期市府成員連續離職後，亞當斯及其政府也正面對多起調查或法律訴訟。上周，亞當斯首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)確認，市府正尋求將前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的內閣成員馬斯特羅(Randy Mastro)，用以替換市府法律顧問拉迪克斯(Sylvia Hinds-Radix)。

同時，市管理服務局(DCAS)局長匹諾克(Dawn Pinnock)也宣布她將在6月離職，且市府正要求市獨立警察監察委員會(CCRB)會長萊斯(Arva Rice)離職。有消息指，納維德在本月16日按常規時間工作後，於下班時被主管告知他已被解雇。由於他屬於「自由雇傭」的成員，因此市府不需具體理由即可解雇。

在被告知解雇的同時，納維德還被告知他未能在2021年提交年度仇恨犯罪報告。對此，納維德說有郵件紀錄顯示他按時提交報告。他還表示，目前其距離能夠領取市政養老金的時限僅有六個月，而突遭解雇令自己「處於不利的個人財務狀況」，如無法支付租金。

還有消息稱，納維德的解雇與最近一次伊斯蘭齋月晚餐活動有關，當時活動遭到抗議，抗議者在活動中批評亞當斯，但納維德被指回應和反駁不足。