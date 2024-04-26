振興華埠健康日 怡東商場湧人潮

振興華埠健康日，怡東商場舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

由亞美醫師協會、紐約東華協會、華埠 共同發展機構聯合舉辦的「振興華埠健康日」(Chinatown Health & Wellness Fair)，25日於曼哈頓華埠怡東商場舉辦，30多家市府部門和健保機構到場設立展位，吸引數百位居民到場參與。

紐約東華協會創辦人兼民主黨65AD區領袖於金山表示，本次是疫情 結束後華埠社區首次舉辦大型健康日活動，且怡東商場作為社區重要的地標之一，受疫情多年影響，造成空舖率較高和人氣流失，希望藉此次活動再次帶動居民前來。今後會繼續在商場舉辦各類活動，服務民眾的同時提升社區的活力。

亞美醫師協會總裁、醫生劉季高和董事顧問、醫生陳建閃也出席了當天的活動。兩人說，華埠社區現況蕭條，需要更多類似活動以「振興華埠」，並提供健康資訊以及免費健康檢測 服務，達到提高華人社區生活質量與健康水平的目的。

同時到場的還有州眾議員李榮恩(Grace Lee)代表和紐約中華公所顧問蕭貴源等人。活動中，東華協會的30人義工團隊負責幫助組織健康檢查站、設立諮詢台，並在場地引導參加者，提供必要的信息和支持。