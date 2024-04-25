我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

台灣關係法45周年 外交政策專家：美台歷久彌堅

記者許君達／紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「台灣關係法」45周年主題研討會。(記者許君達／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「台灣關係法」45周年主題研討會。(記者許君達／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處日前與美國外交政策全國委員會(National Committee on American Foreign Policy, NCAFP)聯合舉辦研討會，邀太平洋世紀研究所(Pacific Century Institute)所長薄瑞光(Raymond Burghardt)和亞洲協會(Asia Society)政策研究中心副會長羅素(Danny Russel)，討論已有45年歷史的美國「台灣關係法」(TRA)，對於維繫台海和平穩定的歷史意義。

研討會由NCAFP亞太安全論壇主任董雲裳(Susan Thornton)主持，經文處處長李光章出席。李光章在致詞時介紹，「台灣關係法」對於美國的行政機構具有法律約束力，要求美國必須對台灣的和平前景予以承諾，而事實上，美國45年來也確實做到了這一點。

他說，「台灣關係法」不僅是和平的基石，也促進了美台經濟、文化等諸多方面的交流與人員來往，對於華府來說，今天的問題不是如何深化與台灣的關係，而是如何做到最好。李光章還對美國國會在剛剛過去的周末通過了對包括台灣在內的印太地區軍事援助法案表達了感謝，並表示台灣將繼續期待未來與美國「堅若磐石」的關係。

薄瑞光表示，「台灣關係法」中明確要求美國對台灣的防衛予以支持，具體的支持包括兩個方面，其一是出售國防所需的軍事裝備，更為重要的第二點則是美國會承諾維持干預能力，以便在台灣面臨入侵威脅以及其他恐嚇行為時能夠及時伸出援手。

薄瑞光還透露，「台灣關係法」的出台並非一帆風順。當時，卡特政府在計畫與中華人民共和國建交時，曾提出了一個處理與台灣關係的草案，但其遠非完美。當時的國會在否決了草案後，提出了一份約束力更強的提案，這項提案最終的版本與卡特政府的草案幾乎完全不同。此外，美國商界也幫助推動了與法案相連結的一系列經濟協議的達成，以確保這項立法能擁有生命力。

羅素則指出，「台灣關係法」中強調的「維持現狀」其實是一個比較弔詭的說法，因為時代在變，美國、台灣以及中國三方的情況都在隨著時間而改變。與時俱進、努力實現一種微妙的動態平衡才是關鍵。他強調，隨著台灣在防疫和經濟等方面對世界的貢獻愈來愈大，繼續放任台灣被掣肘和打壓將傷害國際社會的整體利益。

台灣關係法 華人 防疫

上一則

新州國會議員戈特海默 質疑堵車費計算方式

下一則

提升原住民族自決權 台美青年紐約分享觀點

延伸閱讀

中國留學生騷擾民主活動人士 遭美國法院判刑9個月

中國留學生騷擾民主活動人士 遭美國法院判刑9個月
美國拍板「不賣就禁」 TikTok執行長放話：我們哪也不去

美國拍板「不賣就禁」 TikTok執行長放話：我們哪也不去
崔天凱「餃子監視論」 批美：中國恐懼症

崔天凱「餃子監視論」 批美：中國恐懼症
拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

熱門新聞

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

2024-04-18 06:26

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立