挺巴集會清場 哥大再下最後通牒
哥倫比亞大學的挺巴學生運動進入第七日，校園內的占領活動持續。23日晚間，校方在將當日午夜設定為清場最後期限後，隨後又不止一次延長期限，換取談判時間。24日早間，最後通牒的時間改為48小時。對於此前流傳的「國民兵將入校鎮壓」的說法，州長霍楚(Kathy Hochul)予以否認。
針對不斷升級的局勢，哥大副校長Ben Chang於22日下午召開記者會，稱校方一直在與學運組織方商議解決方案。然而當日晚間，校長沙菲克(Minouche Shafik)則發送校內電郵警告，如果當日午夜之前無法談判成功，校方將不得不「考慮其他方案」，這一通知被學運參與者解讀為最後通牒。在學運通訊群組內，有人發布消息稱國民兵「有可能」會在當夜進入校園驅散營地，並呼籲支持者前往校內支援。
不過，擁有國民兵調兵權的州長霍楚，則在當日的一場記者會後否認派兵的傳言，並呼籲各方為事態降溫。
23日凌晨，學運群組內流傳的照片顯示，大量人員聚集在哥大廣場的帳篷營地外，其他社群平台上的學運帳號也稱有「上千人」到場。在23日零時沙菲克宣布的「最後通牒」到期時，學運群組發布消息稱，「通牒」已改為當日早8時。
據報導，哥大校方24日凌晨發布了一份聲明，稱經過連夜談判，清場的期限延長為48小時，以便爭取時間進行更有建設性的討論。校方還稱，學運的組織方同意撤除部分帳篷，並要求校外人員離場。不過，本次學運的主要組織方「哥大撤資種族隔離運動」(CUAD)24日下午在其官方社群平台帳號上發布消息表示，紮營占領活動不會撤退，還稱校方的「怯懦的威脅不會分化我們」。
一位匿名的哥大華人留學生透露，24日校內的抗議者「聽說減少了很多」，但據她目測，人數並未減少。
哥大的學生運動影響範圍覆蓋全美。根據學運組織24日發布的最新消息，「常春藤聯盟」內另一成員布朗大學也已開始有學生在校內紮營示威、聲援哥大以及加薩走廊巴勒斯坦人。而國會眾院議長強生(Mike Johnson)據報也將於24日走訪哥大，但截至發稿時，尚未得到進一步相關消息。
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