紐大失智症照護者研究 招募150名華裔

該項目計畫將在紐約大都會區招募150名正在照護有記憶問題家人的中老年華裔。(記者范航瑜╱攝影)

羅格斯-紐約大學亞裔 健康平等促進中心(Rutgers-NYU Center for Asian Health Promotion andEquity)近日在紐約阿茲海默症關愛服務(CaringKind)公布了紐約大學失智症照護者干預研究計畫(New York University Caregiver Intervention Enhanced Support，NYUCI-ES)，預計招募150名華裔 照護者，進行為期一年的研究與調查。主辦單位將為參與者提供六次免費諮詢服務等，並呼籲符合資格的照護者報名。

阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜介紹，失智症是一種隨時間逐漸惡化的腦部疾病。長期照護失智症患者，需要承受極大的的困擾和壓力，因而對家庭照護者的健康產生極大負面影響。「我們了解到很多照護者都得了抑鬱症。他們照顧失智者起居問題不斷，生活根本就沒有質量。」

紐約大學護理學院教授吳蓓表示，在美國，已經有很多類似的研究失智症照護者的項目，但關於在亞裔尤其是華裔社區中的情況仍舊模糊。「在傳統文化的作用下，華裔照護者承受很大的照護壓力。他們的特殊需求包括缺乏與失智症相關的知識，以及對失智症的污名化。」2019年的數據顯示，國家衛生研究院(NIH)僅將0.6%的研究經費分配給亞裔人群用作改善健康的項目。

2021年，吳蓓和羅格斯大學(Rutgers University)醫學院教授Soko Setoguchi共同建立了羅格斯-紐約大學亞裔健康平等促進中心，由國家衛生研究院提供資金支持。NYUCI-ES在這樣的背景下應運而生，旨在改善華裔和韓裔失智症照護者的健康。項目為期時間為一年，將提供給干預組參與者六次免費的諮詢服務。此外，參與者將收到150元的VISA禮品卡作為獎勵。