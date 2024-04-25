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25大道遊民收容所 華人反對興建

記者顏潔恩／紐約報導
華人民眾手持標語牌到莊文怡辦公室前向樓宇局官員示威。(記者顏潔恩/攝影)
華人民眾手持標語牌到莊文怡辦公室前向樓宇局官員示威。(記者顏潔恩/攝影)

市樓宇局(DOB)24日前來布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡辦公室開會，受到一批反對25大道遊民所建案的反對者湧入，約百人手持標語抗議，批評當局對開發商多次違規施工的情況毫無作為；莊文怡當日也再次強調了民眾不願在當地建遊民所的決心，將會盡快組織到市府抗議示威。

24日早上10時左右，當局官員抵達莊文怡位於Stillwell大道的辦公室開會，消息傳出後，當地華人居民帶著橫幅和標語牌現身，高呼「不要遊民所」、「抗議樓宇局不作為」等口號；經溝通後，大約十多名反對者代表進入辦公室與官員面談，很多人不解市府為何要在商業活動繁忙、人口稠密的25大道建遊民所。

華裔反對者靚麗表示，當地居民過去幾周就開發商的違規行為，多次撥打311投訴，但不見樓宇局的官員來處理，相反私人房產業主只要涉及違規行為，馬上就會被執法人員開罰單；她還從手機上展示了多張開發商違規動工的照片，對樓宇局的不作為、延遲處理問題的態度感到很不滿。

當局的代表賈洛(Crystal Jalloh)首先解釋道，遊民所建案是市長亞當斯(Eric Adams)下達的行政命令，要求所有市府機構配合；目前運營該遊民所的非營利機構已跟市遊民服務局簽署合同，開發商當前也持有可進行拆除、電力工作、建築圍欄等許可證。

另外，當局紀錄中確實有收到民眾的311投訴，但並非反對者指的大量投訴，而民眾拍攝的照片也不能成為開發商違規的直接證據，只是一種參考，只有檢查人員到場發現不妥，才能依法發出傳票；這些回應令一些反對者代表感到非常憤怒，認為他們的很多投訴都沒有受到重視。

若開發商的行動造成危險，賈洛呼籲民眾直接撥打911，其他的投訴情況則應撥打311，記錄在案後當局便會採取行動；若民眾繼續發現問題可聯繫議員或者她的辦公室，郵箱地址是[email protected]

華人反對者代表質問樓宇局官員。(記者顏潔恩/攝影)
華人反對者代表質問樓宇局官員。(記者顏潔恩/攝影)
華人民眾手持標語牌到莊文怡辦公室前向樓宇局官員示威。(記者顏潔恩/攝影)
華人民眾手持標語牌到莊文怡辦公室前向樓宇局官員示威。(記者顏潔恩/攝影)

遊民 亞當斯 布碌崙

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