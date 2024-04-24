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紐約客談／遇事報警 不做啞裔

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙華裔青少年日前在日落公園的球場遭一群同為華裔少年霸凌的視頻播出後，令霸凌議題再次成為華社焦點，此事件也因受害者家庭未報警，導致警方沒能採取執法行動；此事件看來，宣導華人民眾，特別是初來乍到的新移民家庭「遇事報警、不做啞裔」，仍是華社組織要繼續付諸的努力。

美國學生霸凌事件一向以不同程度、普遍地存在公私立校園中，華裔學生因樣貌、文化背景的差異，常被其他族裔學生嘲諷；而在此次發生的霸凌事件中，很可悲的看到華人也欺負華人，這起發生在校園以外的霸凌，複雜程度更甚，甚至爆出霸凌者背後有幫派勢力。

很多發生在青少年中的霸凌事件，往往與新移民身分有很大的關係，或許是不諳英文被人嘲諷和欺凌；也或許是跟不上學業，青少年通過加入幫派從事暴力活動，找到成就和存在感，成為霸凌者。

按理說，身為家長，應幫助青少年正確應對，但很多新移民忙於生計、無暇顧及，才令很多本可以挽救的情形失控；在此之上，新移民家庭對司法的不熟悉，和初來乍到的自卑感、感到處於弱勢，讓他們對生活遇到的難題不敢隨意啟齒。

新移民家長應該明白，霸凌到一定程度是會觸法的，閉嘴不吭聲也不定會保障孩子的安全，可能還會有反效果，助長暴力風氣；為了下一代的將來，華社組織仍要做好宣導、教育工作，傳播正確的信息。「大事化小、小事化無」的觀念並非永遠正確，有時愈怕事愈會被別人欺凌在頭上，反倒勇敢站出來，獲得的資源和幫助愈多，也就有了更多解決問題的出路。

移民家庭 華人 華裔

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